料理功夫／海鮮燴河粉

突然好想念學生時代，學校附近的小吃店做的燴飯，憑著印象做了海鮮燴河粉，發現材料易取得也可隨易變換調整，做法也很簡單，並受到一家大小的青睞，大家也可以試試看。

材料：

蝦30隻、小干貝6oz、洋蔥半顆、高麗菜 5 - 6片、紅蘿蔔適量、冷凍綠竹筍適量、綠蔥2根、蛋兩顆、太白粉適量

做法：

1.蝦子（去沙線）和干貝用少量酒和鹽醃5至10分鐘。

2.高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥、筍洗淨並切絲，綠蔥切成蔥花。

3.熱炒鍋，倒入適量炒菜油，先爆香洋蔥絲、蔥花，然後放入紅蘿蔔絲、高麗菜絲、筍絲。

4.在鍋子另一邊放入小干貝和蝦仁，炒到干貝和蝦仁快熟，以太白粉加水勾芡。

5.在碗中將蛋打散，加入鍋中，攪拌一下，關火。

6.將海鮮羹加在準備好的河粉上面即成。

小叮嚀：

1.河粉可換成任何一種澱粉類主食，例如白飯、麵條、冬粉、或米粉。

2.青菜可以用家裡冰箱現有的代替。菇類也是很好的選擇。

3.海鮮可以用魚片、花枝、蛤蠣或青口代替。

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