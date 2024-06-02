娛樂／大衛雷奇「特技玩家」 拍給電影幕後英雄的情書

「特技玩家」導演大衛雷奇（左）和男主角萊恩葛斯林（右）在片場討論。（取材自IMDb）

專業替身演員出身，加上對動作片的熱愛，使得大衛雷奇（David Leitch）成為「特技玩家」（The Fall Guy，又譯「特技狂人」）的最佳導演人選。對雷奇來說，「特技玩家」不只是一部電影，而是一封給特技演員和電影行業無名英雄們的情書。

「特技玩家」片中有一場接一場的驚心動魄的動作戲，包括高空急速墜落、近身肉搏、船身飛躍爆炸、公路追車、跳直升機等，大衛雷奇說，這部電影在他心中有著特殊的一席之地，「因為裡面有我身為特技演員和劇組成員經歷過的各種現實故事，他們值得被看見。」他說，電影是一群技藝高超、才華橫溢的匠人，為藝術傾注了所有熱情和力量，「這是對藝術指導、攝影師、機械組、電工組、製片助理、助理導演以及每個為實現電影魔力而傾盡全部的人的致敬。」

受成龍、大衛芬奇影響

業內像大衛雷奇這樣擁有第一手經驗和獨特視角的導演少之又少，他對電影的熱愛始於高中，「致命武器」（Lethal Weapon）、「終極警探」（Die Hard，又譯「虎膽龍威」）這類的動作喜劇片令他印象深刻，讓他想要成為電影幕後「魔法」中的一分子，他更表示自己受到中國演員成龍的影響，從而決定進入特技演員的行列。

雷奇職業生涯的關鍵時刻，應屬在「鬥陣俱樂部」（Fight Club，又譯「搏擊俱樂部」）中擔任布萊德彼特 （Bradley Pitt）的特技替身，這讓他得以近距離觀察導演大衛芬奇（David Fincher）一絲不茍的拍攝方式。「作為特技演員，我有幸耳濡目染地學到了很多東西，還不會被人趕出片場，當我看到芬奇工作時的狀態，我一下就迷上了電影製作。於是我一邊特技工作，一邊開始自己製作電影。我拍攝短片、剪輯，重點關注動作場面的編排、拍攝和呈現的連貫性。這就是我從特技表演向動作設計的轉型。」

他愈來愈希望成為導演，「後來我開始獲得拍攝重要動作場面的機會，但我希望可以執導整部電影，後來「捍衛任務」（John Wick，又譯「疾速追殺」）就給了我這一個機會。」

2019年，雷奇成立北方87號製片公司（87North Productions），這家動作片製作與設計公司在短短幾年就推出「無名弒」（Nobody）、「子彈列車」（Bullet Train）等全球總票房高達29億美元的作品。雖然在導演上大獲成功，但雷奇也沒有忘記自己的老本行。「20年的特技表演工作是我職業生涯的基礎，挨打、走鋼絲、撞車、著火，和行業內的每個部門緊密合作，對電影製作的熱愛是我的動力，如果你讓我不再做導演，回去繼續當特技指導，我依然會高興，在片場和朋友們創作藝術是我最喜歡的事。」

葛斯林累到像做噩夢

「特技玩家」男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）的過往作品證明了他的魅力和多才多藝，與眾不同的是，他能在多面角色之間的無縫轉換。當大衛雷奇得知萊恩葛斯林不僅同意飾演，還願意身兼製片人提供自己的創意時，激動不已。

同時，萊恩葛斯林表示自己是大衛雷奇的影迷，也很激動能有機會跟他合作。萊恩葛斯林親身參與許多片中的特技演出，「我有懼高症，但要做一個從12樓高度墜落的特技，我以為我在做完後就能克服，可惜沒有。不過跳下那一瞬間有克服恐高，因為我信任這支團隊。」除了從12層樓墜落，他還被拖行過雪梨海港大橋，「我演得筋疲力盡，當這場戲演完，我回到家睡醒，『我剛才是做了一個很奇怪的夢嗎？還是做了場噩夢？』」。

萊恩葛斯林在「特技玩家」中親身上場許多特技場面。（取材自IMDb）

萊恩葛斯林說，入行時曾參演過「少年海格力斯」（Hercules）的兒童電視劇，那時候就有替身了。「在我用替身拍攝的經歷中，我知道他們會在鏡頭表演各種酷炫危險的動作，然後消失在幕前，再由演員攬下他們的一切成就，所以我很高興能參與這樣一部讓觀眾看見他們的電影。」

（取材自新京報）