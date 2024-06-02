娛樂／大IP吃香「猿人爭霸戰」開紅盤

「猿人爭霸戰：猩凶帝國」電影海報。（取材自IMDb）

近期北美電影市場終於迎來真正意義上的視覺效果大片，由迪士尼集團旗下20世紀影業出品的「猿人爭霸戰：猩凶帝國」（Kingdom of the Planet of the Apes，又譯「猩球崛起：新世界」）在美首映獲得5650萬美元票房，略高於業界的預期，截至5月28日，全球票房突破2.9億美元。

該片是2011年經典科幻IP「猩球崛起」（Rise of the Planet of the Apes）的又一次重新開發，算是這系列的第四部作品。前作是七年前上映的「猩球崛起3：終極之戰」（War for the Planet of the Apes），當時的片商20世紀福斯影業還沒有被迪士尼收購。這系列在美首映成績最好的是2014年「猩球崛起：黎明的進擊」（Dawn of the Planet of the Apes，又譯「猩球崛起2：黎明之戰」）拿到的7200萬美元，另外兩部的首映票房分別是5480萬美元和5626萬美元。因此，以首映成績來看，「猿人爭霸戰：猩凶帝國」的表現還是相當不錯的。

高智慧猿猴 56年前就拍了

「猩球崛起」的IP最早可以追溯到1968年到1973年的系列電影「浩劫餘生」（Planet of the Apes）五部曲，講述一艘太空船透過光速飛行抵達未來世界，太空人 發現彼時的人類竟淪落為高智能猿人的奴隸，不得不掙扎求生的故事。38年後獲得重啟，2011年上映的全新「猩球崛起」系列講述原本作為藥物實驗對象的黑猩猩「凱撒」（Caesar），不甘自己和同類承受被摧殘的命運，奮起反抗，從而成為一族領袖的故事。

1968年電影「浩劫餘生」故事設定在由人猿統治人類的外星球。（取材自IMDb）

從2011年到2017年，該系列的三部電影相繼上映，橫掃共計16.8億美元高票房的同時，更贏得好口碑，在影評網站「爛番茄」上的新鮮度分別為82%、91%、94%，是好萊塢系列電影中高開高走的典範之作。

而最新的「猿人爭霸戰：猩凶帝國」時間背景設定在凱撒犧牲之後又過了幾百年，地球淪為了廢土，成為名副其實的鋼筋水泥叢林，猿類以部落的形式生存，僥倖活下來的極少數人類喪失了語言功能，是猿猴眼中的低等生物。主角黑猩猩「諾亞」（Noa）所在的部落以馴服獵鷹為特長，年輕的牠很想在父親面前有所表現，卻在不經意間為父親引來殺身之禍，包括母親在內族人也全都被擄走。在尋找族人的過程中，諾亞結識了充滿智慧、熟知歷史的紅毛猩猩「拉卡」（Raka）以及與眾不同、能開口說話的人類「梅」（Mae）。這三位拍檔屢經波折，最後諾亞和梅還是落入了獨裁首領「賽撒」（Proximus Caesar）的手中，賽撒希望梅能幫他打開人類昔日存放武器的倉庫，而諾亞和梅則為了各自的目標達成了同盟。

「猿人爭霸戰：猩凶帝國」劇情聚焦在黑猩猩主角諾亞（左起）、人類少女「梅」和紅毛猩猩「拉卡」的驚險旅途上。（取材自IMDb）

憑藉「移動迷宮」（The Maze Runner）系列在好萊塢站穩腳跟的威斯柏（Wes Ball）此番擔任「猿人爭霸戰：猩凶帝國」的導演兼製片人。曾出演「牠」（It，又譯「小丑回魂」）系列的歐文提格（Owen Teague）飾演主角諾亞，他對於這個主角有獨到的理解：「諾亞被過度保護，對世界一無所知。他用一種非常樂觀的態度看待過去的世界，這是電影中一個有趣的元素：對歷史存在著兩種完全不同的觀點和解釋，而諾亞需要選擇走哪條路。

演員開拍前 花6周「學當猴」

相較於前三部，「猿人爭霸戰：猩凶帝國」在打造視覺效果上花費了更多的心思，尤其是在動作捕捉領域。為了達成與真正猿類習性的高度相仿，在正式拍攝之前，演員們參加了為期六周的「猿猴學校」。而曾在前三部曲中飾演猿猴首領「凱撒」的安迪瑟克斯（Andy Serkis）也被聘為電影的特別顧問，幫助演員微調發聲和完善角色的性格。

實際的動作捕捉特效仍舊由「魔戒三部曲」（The Lord of the Rings）導演彼得傑克森（Peter Jackson）領導的維塔工作室（Weta Digital）完成。視效團隊包括兩個獨立的小組：一個是動作捕捉團隊，他們的工作是捕捉演員的面部表情和身體動作；另一個是現場團隊，他們通過激光雷達掃描和參考攝像來捕捉場景和位置，讓光線得以在數位空間中複製。

「我們的一大進步是用頭戴式臉部攝影機記錄演員的臉部表情」，歸擔任視覺效果總監的艾瑞克溫奎斯特（Erik Winquist）透露，「以前只有一個攝影機，而現在我們使用一對攝影機，這令我們能夠重建臉部的深度，將其轉換為三維幾何，讓我們可以對演員的表演細節進行更細緻的記錄。」

從劇情的脈絡上，不難看出「猿人爭霸戰：猩凶帝國」和這IP前兩個系列的高度關聯。威斯柏也曾坦言自己對1968年的「猩球崛起」的喜愛：「從故事上講，這些電影之所以能引起人們共鳴，是因為它們在具有科幻性的同時涉及人類的問題。揭露階級和種族問題，探討作為人類的意義，促使我們審視、分析和找出我們自己的深層問題。 它們像是一面鏡子，照射到社會，讓我們從一個奇幻世界的視角來看待我們作為人類所面臨的難題。」

關於這部新作的主題，編劇之一的阿曼達斯爾沃（Amanda Silver）表示：「『猩球崛起』系列一直在問：同一個星球上是否能容納具有競爭關係的智慧種族？在『猿人爭霸戰：猩凶帝國』中，我們將再次探討了這個問題。

「猿人爭霸戰：猩凶帝國」的全球首映票房為1.29億美元，海外市場拿下的7250萬美元中，最大的貢獻來自中國的8161萬元人民幣（約1130萬美元）。不過，比較第二部近3億元人民幣（約4157萬美元）以及第三部超過4億元人民幣（約5543萬美元）的首映票房，還是有不小的退步。再考慮到它高達1.6億美元的製作費用，回本的壓力依舊存在。

2014年上映的「猩球崛起：黎明的進擊」在全球創下7.1億美元票房。（取材自IMDb）

目前，「爛番茄」上「猿人爭霸戰：猩凶帝國」的頁面下收錄有148篇的影評，其新鮮度達到了82%。不少影評人對於該片的視效和立意給予好評，例如「紐約時報」評價道：「它呼應前作，再次探究了理想主義的興起和其嬗變為教條的宿命。」而批評的點集中在反映影片過於冗長（片長2小時25分鐘），劇情進展的節奏不甚理想。

評論方面，「猿人爭霸戰：猩凶帝國」在影評網站「爛番茄」上的新鮮度和爆米花指數分別達到81%和79%，不過觀眾映後打分只有B級，恐會影響票房的後程發力。

系列作、演唱會 成固定模式？

稍早上映的「特技玩家」（The Fall Guy，又譯「特技狂人」）在第二個周末的票房較去年同期下滑達到51%，目前看來北美總票房可以達到8000萬美元就算是不錯的成績了。原本，環球影業對其寄予厚望，業界也指望它能填補漫威電影缺席暑期檔開場後留下的空白。結果，雖然也是翻拍自1980年代的同名電視劇，但其實更多還是屬於原創性質的「特技玩家」，並未能獲得觀眾青睞，反倒「猿人爭霸戰：猩凶帝國」才算真正揭開暑假檔的序幕。這也從側面說明目前不景氣的大環境下，優質IP、系列電影具有的先天優勢地位，再怎麼說，美國觀眾就是吃這套。

面對低迷的電影市場，為了自救，戲院業也是想盡辦法。去年，AMC院線靠著獨家發行泰勒絲 （Taylor Swift）演唱會電影，嚐到了不少甜頭。今年，AMC繼續推進此類項目，最新活動是怪奇比莉（Billie Eilish）的新歌聆聽專場。沒錯，就是坐在電影院 裡聽音樂。

怪奇比莉的最新專輯「Hit Me Hard and Soft」5月中旬發行，將陸續舉辦同名巡迴演唱會，為此AMC院線和蘋果音樂展開合作，邀請粉絲買票進入影院，坐在銀幕底下收聽這張新專輯。

HIT ME HARD AND SOFT - a listening event presented by Apple Music on May 16th and 17th, 2024, exclusively in select Dolby Cinemas at AMC Theatres in the U.S.



Be among the first to hear Billie’s highly anticipated new album with a visual accompaniment before the album comes out… pic.twitter.com/wPzTt03qFw — billie eilish (@billieeilish) 2024年5月7日

據說屆時大銀幕上也會配合放映一些MV和專門製作的視覺效果畫面。不過，那畢竟不是像泰勒絲演唱會那樣的作品，能夠說服多少人買票入場就為了和同好們一起坐在電影院裡聽偶像的新歌，暫時還是未知數。

（取材自澎湃新聞）