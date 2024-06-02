娛樂／老套路奏效 「末路狂花錢」吸金9700萬美元

「末路狂花錢」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「末路狂花錢」可算是近期中國電影界最大黑馬，這部豆瓣評分僅5.8分的喜劇截至5月下旬，突破7億人民幣（約9665萬美元）。事實上，無論是製作水準還是演員陣容，「末路狂花錢」和同期電影相比毫無優勢可言，亮點或許是它是同檔期中唯一一部純喜劇作品。

「末路狂花錢」的成功再次證明了，喜劇在票房貢獻上仍然具有生產力，而且中國觀眾對於國產喜劇電影的容忍度非常高。

該片選擇影視作品中最老的套路之一：「絕症」，放眼古今中外，以「絕症」為矛盾衝突核心的影視作品比比皆是，可以適配任何類型題材。圍繞著絕症可以自然展開許多衝突和情節，同時釋放大量的情緒和人文關懷，親情、友誼、愛情甚至是對生活和社會的態度，對歷史和未來的思考。「絕症」提供給作品中的角色一個天然的濾鏡，給了作品人物發瘋的機會與動機，給那些本不合理、不自洽的行為提供了絕佳的合理性。

人物得知自己患有「絕症」而發瘋，隨後又被通知誤診，就帶來了更強的黑色幽默感，「人生如戲」、「大夢一場」的感覺隨之而來。在這樣的反轉過程中，人物的張力被拉伸，荒誕感也隨之被放大。

所以，這樣好用的套路被一次次使用，出現在德國 喜劇「最酷的一天」（The Most Beautiful Day，又譯「最爽的一天」）、法國電影「警慌失措」（30 Days Max，又譯「最多三十天」）、好萊塢 「終極假期」（Last Holiday，又譯「最後的假期」）等。

「末路狂花錢」也是一模一樣的套路，男主角賈冰飾演的「賈有為」是個守財奴，他省吃儉用為完成「百萬躺平計畫」，但隨後他被診斷出腦部腫瘤 ，只剩十天壽命。他為避免「人死了，錢沒花了」的悲劇發生，賣掉老屋、找回三位老友，決定在生命最後瘋狂一把。

最後當然是誤診了，得到了一個「人沒死，錢花沒了」的結局。

不合理不真實 觀眾不在意

導演和編劇在這個老套路中設定了兩條線索，一條是守財奴賈有為因患絕症從「守財」到「散財」的個體變化；一條則是有著20多年交情的兄弟之間的情感，因為「絕症」而再次交織而昇華。但這兩條線路的邏輯和鋪墊都不夠，導致裡面所有的人物關係和劇情都顯得不合理與不真實，即便有了「絕症」這個天然的衝突點，都彌補不了這些失真的橋段。

賈有為他自幼生活在工廠大院裡，父母都是工人，後來因工傷過世。從小父母生活節儉，滿牆掛著的「勤儉持家」的獎狀，都暗示著賈有為的摳門是祖傳的，不需要贅述的。他騎著老舊自行車，去超市買即期產品，用一堆打折券最後交了幾毛錢，過程中觀眾感受到祖傳「守財奴」的生活狀態，他摳門但快樂，卻無法為他得了絕症從而瘋狂花錢的做法提供有效動機。

「兄弟情」那條線也不甚清晰，四位好兄弟的過往除了一個頭磕在地上結為異姓兄弟，再也沒有其他交代，令他們20年後重聚並且「結伴發瘋」顯得突兀。電影的後半部，賈有為得知被誤診後，開始花錢為兄弟圓夢，彷彿透過這次折騰理解了金錢的意義和兄弟的意義，在他眼中這幾個兄弟都很慘，但事實上，在觀眾眼中這四個人都不是正常人。

小瀋陽飾演的「沙白虎」在家吃軟飯，所以他不開心、心裡憋屈、覺得被冷落了；于洋飾演的「許大力」從小有習武夢，在商場做保安，利用工作時間去看打拳訓練，被隊長發現而開除；董寶石飾演的「董建峰」離婚後帶著兒子，兒子喜歡說唱，和自己沒有共同語言而苦惱，而他為什麼離婚、和兒子之間發生過什麼都沒有交代，只見他在戲中不斷地「硬是苦惱」。

當這些人的經歷不足夠喚起同情的時候，賈有為給他們的每一分付出就都是錯愛，電影的後半小時，強行上了價值，荒誕立刻變成溫情，毫無劇情交代和銜接。

有觀眾一定會反駁，就是看一個樂，為什麼要在乎這麼多邏輯與關係。這或許對部分觀眾不重要，但當這樣的作品獲得高票房後，就會更加重要。因為如果這樣的作品成為一個「範本」，迅速形成規模並占領市場，對於中國的國產電影發展來說，都會造成傷害。

「末路狂花錢」這個作品，討喜的地方是它選擇了鬆弛且有觀眾緣的演員，賈冰透過在「狂飆」中的表現，讓觀眾記住了京海第一狠人徐江的身影；小瀋陽是近期在輿論中處於高點的藝人，無論是演唱會還是對哈爾濱旅遊推薦，都給他加了不少分；而于洋和董寶石雖然不是科班出身的演員，但是輕鬆自然的演技讓他們在表演中都不招人討厭。

對於一般觀眾而言，不過是看一部不討厭的演員呈現一個107分鐘的小品，可能不會覺得有多麼惆悵和痛苦。但如果按照小品來考量，「末路狂花錢」都不算是一部好的小品作品，單薄的人物和離譜的劇情，讓它更像是網路段子的大雜燴，當短片看又有些時間太長了。

（取材自中國新聞周刊）