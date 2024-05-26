移民故事／孤獨挫折時 想起父母眼神

出國留學給家人帶來了巨大的經濟壓力，自己心中有一股說不出的複雜情感。(圖／123RF)

人生70才開始。如今，我年過七旬，回顧往昔歲月，發現在美國的居住時間竟比在台灣還要長。40多年前，和許多台灣的大學生一樣，我帶著出國留學的夢想，踏上前往美國的旅程。當時，出國留學是我們這一代最主要的出路之一，我的初衷很簡單——透過深造，學習一門技能，希望未來能找到一份好工作。

這個決定成了我人生的轉捩點。如果沒有那一步，我的命運將會截然不同。然而，留學之路並非一帆風順，它充滿了各種挑戰，其中最大的障礙是資金的籌備——學費、旅費、生活費以及其他經濟擔保。

我家當時處於經濟非常困難的境地。因父親中風 退休，導致家庭經濟狀況惡化。要一下子拿出8、9萬台幣作為留學費用，無疑是一筆巨大的經濟負擔。那時候，台灣的銀行貸款服務不像現在這樣普及，一般人很難透過正規途徑借到大筆資金。因此，母親選擇了一種傳統而獨特的籌資方式—標會。她在我們的小社區中組織了一個標會，自己擔任會首。參與者主要是親戚朋友。然而，其中一個會員在第二個月拿了錢之後卻失聯了。作為會首的母親不得不自掏腰包補足應交的款項，這讓原本就不富裕的我家雪上加霜。

邁向世界 背負雙親鼓勵

當時，我好幾次考慮放棄出國，因為我知道出國給家人帶來了巨大的經濟壓力。然而，父母總是鼓勵我去美國繼續深造。在我即將離開的那一刻，站在航站樓口，我背負著沉重的家人期望和自己的夢想，心中有一股說不出的複雜情感。我看著依著拐杖的父親和淚眼婆娑的母親，內心充滿了不想離開的情感。儘管如此，母親堅持鼓勵我去追求更廣闊的天空。走出國門，朝世界邁進的那一幕至今仍深刻地印在我的記憶中。

在美國的初期，孤獨與挑戰超越了我的想像。面對文化差異、語言障礙和經濟壓力，我常常感到無助。但每當遇到困難，我都會想起父母親送我離開時堅定的眼神，給了我前進的勇氣。當我在圖書館絞盡腦汁，準備考試時，我想要放棄，可是想到父母期望的眼神，我只好挑燈夜戰咬牙死讀。

當我頭頂了灼熱大太陽，在市區一間一間的店鋪詢問工作機會而被拒絕時，我吞下眼淚，心中又想著父母的眼神。當我在夜裡，開我的老爺車在貧民窟亂轉，找不到自己回家路時(那時還沒有GPS) ，心裡又焦急又緊張又後悔時，我的心中想著也是父母的眼神。

從台灣到美國的遷移，不僅僅是地理上的移動，它象徵著從一種文化到另一種文化的過渡，從熟悉的環境到全新的環境的轉變。這種轉變涉及無數的準備和調整，需要面對和克服重重困難。在這個過程中，家庭的支持和個人的決心發揮了至關重要的作用。

在美國的早期生活艱難。多少日子裡，我想放棄，回到舒適熟悉的家鄉。但每次這樣的念頭出現，我都會想到母親那堅定的眼神，想到她為了我的未來所做的一切犧牲和努力。逐漸地，我開始適應這裡的生活。在學習和工作中，我學會如何在不同的文化中找到自己的位置，如何在挑戰面前尋找機會。這些經歷不僅塑造了我的職業生涯，也深深影響了我的個人價值觀和生活方式。

歲月如流水，我從留學轉變到移民 。我在異國他鄉逐漸扎根，開始理解並融入這裡的文化。學習如何在挑戰中找到機會，在困境中尋找出路，這一路上的艱難與淚水，都成了我成長的養分。現在回顧，我感激每一步走來的艱辛，感激每一次跌倒後能再次站起來，感激生命中每一個給予我幫助的人。特別是母親，是她的堅強和無私，讓我有勇氣在這廣闊的世界中找到自己的位置。每當我感到迷茫和疲憊時，都是想到她的努力和期望，讓我重新振作。

改變背後 有淚水有歡笑

移民的道路不僅是改變居住地，更是一場深刻的生命體驗。它涉及對未來的投資 ，對家庭的責任，以及對個人理想的追求。每一個移民背後，都有無數的艱辛與淚水，也有歡笑與成就。

在我的故事中，我想向所有正在考慮或正在經歷移民之路的人傳達一個訊息：這是一條充滿挑戰的道路，但它也充滿了可能性和機會。每一個挑戰都是成長的機會，每一次努力都值得被記住。無論這條路多麼艱難，只要你有信念，有支持，你就可以找到屬於自己的天空。

此外，移民的故事不只是關於個體的成長和挑戰，它是關於家庭的故事，也是關於一代人對未來的投資和夢想。 每一個成功移民的故事背後，都有家庭的支持和個人的奮鬥。總之，移民之路是一條複雜而深刻的路。它不只是一個地理上的移動，更是一個心靈和生命的轉變。這條路見證了無數人的奮鬥、挫折和成功，也展現了人類在面對困難和不確定性時的堅韌和希望。在這條路上，每個人都有自己獨特的故事，每個故事都值得被聽見、被記住。