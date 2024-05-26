養生／多喝水抗衰老 預防慢性病

喝水對身體健康很重要，可以防止脫水、保持正常體溫、緩解便祕等；示意圖。（圖／123RF）

多喝水對身體健康很重要，可以防止脫水、保持正常體溫、緩解便祕 等。一項最新研究指出，喝水也與衰老速度和慢性病風險相關。

喝夠比喝不足更健康

飲水充足的成年人比水分不足者更健康，更不易出現衰老跡象，罹患慢性病的風險較低，且壽命更長。

美國國立衛生研究院 (NIH) 的研究，調查美國1萬1000多名成年人的健康數據長達25年，研究員取得參與者在50多歲和70-90歲間的數據。研究小組測量他們血液中的鈉濃度，以得知他們體中的水分含量。

該研究作者、美國國家心肺血液研究所 (NHLBI) 心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva博士說，體內水分下降是血液中鈉水平升高的最常見因素。

刺激血液流動助排毒

雖然多數參與者的血鈉水平都在正常範圍內（135-146mmol/L），但研究人員發現，與水分較充足的人相比，血鈉水平高於144mmol/L的人，早逝的風險增加21%。由於鈉水平可以代表身體的水合狀態，研究人員因此推論充足的水分可以減緩衰老，預防或延緩慢性病發展，進而延長壽命。

但部分專家認為，該研究結果並未顯示出因果關係，「有很多不確定性，除了測量血鈉，該研究無法控制參與者可能喝了哪些液體以及當時的水合狀態。」

但無論如何，充足飲水對人體健康毋庸置疑。充足的水分可以刺激血液流動，幫助身體排除毒素。

部分病患喝水須限量

每個人對水分的需求不同，年齡、性別、懷孕狀況、體型、活動量和生活習慣的差異，以及氣候和環境溫度等因素，每天的水需求量也會有所不同。出汗或運動越多，脫水的可能性就越大，因此需要的水也就越多。

雖然多喝水是好事，但有些病人喝水必須限量，包括腎臟病、心臟衰竭及肝硬化疾病患者，喝水量需諮詢醫師。