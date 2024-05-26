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周日動動腦／公認最聰明的美國總統是誰？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.藍山咖啡的種植地是在哪一個國家的藍山山脈？

2.孫悟空總共被唐三藏趕走三次，第二次是因為打死了誰？

3.在埃及掌權三十年，而且被人戲稱「最後一位法老」的強人是誰？

4.在泰國及緬甸的某些洞穴住著金氏紀錄中體型最小的哺乳類動物，這種身長大約3公分的瀕危動物是什麼？

5.清末民初一位半僧半俗，著有悲情愛情小說《斷鴻零雁記》的「詩僧」是誰？

6.素有「地中海心臟」之稱，被譽為「歐洲後花園」的地方是哪裡？

7.長度排名世界第一和第二的河流是哪兩條？

8.歐洲古代軍事家漢尼拔來自迦太基，這個城邦國家主要是位於現今的哪個非洲國家？

9.蘇軾筆下的「倚竹佳人翠袖長，天寒猶著薄羅裳。揚州近日紅千葉，自是風流時世妝。」是在描述什麼花？

10.公認最聰明的美國總統是誰？此人除了政治，也精通農學、園藝、建築、考古、數學、詞源學、密碼學、測量學與古生物學。又身兼作家、律師與小提琴手。

答案：1.牙買加 2.白骨精 3.穆巴拉克 4.凹臉蝠 5.蘇曼殊 6.馬爾他 7.尼羅河、亞馬遜河 8.突尼西亞 9.芍藥花 10.傑弗遜

緬甸 咖啡 亞馬遜

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