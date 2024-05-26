移民專頁／國外申請EB-1A 可指定計畫居住州為工作場所

移民局網站上列出了兩送件地址，因在中國申請，目前尚不清楚最終會去哪個州工作。可以怎麼填？(圖／123RF)

讀者問：

我在中國大陸申請EB-1A，自行準備了材料，同時提交I-140及I-907。有兩個問題要問：

1.移民局 (USCIS)網站上列出了兩送件地址，若根據工作地址，因在中國申請，目前尚不清楚最終會去哪個州工作，我可以選擇最有可能的一個嗎？或者有什麼特殊要求嗎？

2.需要在美國的朋友幫我寫支票 支付費用。我把資料寄給朋友，然後朋友加上支票後，寄到上面的地址可以嗎？申請人的國內資料中也都有國內地址。

答：

如果你自行申請EB-1A的I-140，你可以指定你計畫在美國居住的州作為你的主要工作場所。如果你不確定，那麼可以指定你最有可能在美國居住的州。然後，你要查看這個送件地址，選擇與你計畫居住州對應的地址(你也將該地址列為你的工作場所)。當你進行領事面談時，如果你的地址、工作地點與I-140申請中計畫的地址、工作地點相同，那當然是理想的；但即使不是，也不會影響你的申請，因為EB-1A沒有工作地點的限制。領事官員可能會確保你仍然計畫進行你在I-140中所述的工作，並且如果需要，可以在系統中修改你的工作地點。

關於你的第二個問題，你可以讓你的朋友支付你的申請費，並將包裹連同支票一起寄到你工作地點的相應服務中心。在這種情況下，你的國內地址無關緊要，支票或付款應發送到何處的決定因素是你計畫的工作地址。