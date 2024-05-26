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亞裔傳統月／紀念太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列

記者楊青
頭戴斗笠的華工重現當年華裔修建鐵路的情景。（圖／楊華沙提供）
頭戴斗笠的華工重現當年華裔修建鐵路的情景。（圖／楊華沙提供）

5月10日是太平洋鐵路貫通155周年，包括華工後裔及華人歷史研究團體在內的上萬民眾，聚集猶他州海角峰，重溫華裔和愛爾蘭先民建設美洲第一條貫穿東西鐵路的輝煌歷史。耗時數年完成的43呎長、象徵美國兩岸連接的「金釘」(Golden Spike)在當天送抵現場；今年首次新增的華工紀念碑，也再次確認華裔先民在美國鐵路建築史上的崇高地位。

太平洋鐵路(Pacific Railroad)全長1911哩(3075公里)，建於1863至1869年；西部終點站位於加州首府沙加緬度，加州中央太平洋鐵路公司(CPRR)建造了從沙加緬度以東690哩(1110公里)至猶他州海角峰的路段；聯合太平洋鐵路(UPRR)建造了內布拉斯加首府奧馬哈至密蘇里河之間1085哩(1746公里)。太平洋鐵路工程路段雖然較短，但一路都是崇山峻嶺，工程艱難，前後1萬6000多名華工參與了太平洋鐵路的修建。

1869年5月10日，兩隊鐵路工人在猶他州的海角峰(Promontory Summit)會合，由當時CPRR主席利蘭·史丹福在海角峰上用銀錘隆重地訂下了「金釘」，宣告美國東西兩岸連通。之後六個月，鐵路完成了沙加緬度到舊金山的最後一程。東西海岸鐵路的連接，徹底改變了美國西部的經濟開發和人口遷移。

加州華人在43呎金釘前留影。（圖／楊華沙提供）
加州華人在43呎金釘前留影。（圖／楊華沙提供）

剛從猶他州現場返回洛杉磯的大洛杉磯同源會創會主席楊華沙介紹，近百華人從全美各地前往猶他州參加9日和10日兩天大型紀念盛會，其中加州70多人前往。

楊華沙介紹，猶他州從54年前開始，每年5月10日舉辦兩天盛會，紀念太平洋鐵路全線貫通，紀念鐵路先民為修建太平洋鐵路做出的貢獻。每年紀念活動的重頭戲，是重演當年東西連接大會師的歷史時刻，史丹福在鐵道連接處打下最後一顆金色釘子，象徵工程全線開通。在今年的紀念盛典上，八位華人頭戴斗笠、搬鐵軌、鋪鐵道，重現當年華工的工作場景；而有多名白人和孩子參與的雄獅起舞，更是驚艷全場。

今年的紀念活動也增加了更多的華工內容，包括猶他州的華工後裔協會推動舉辦了華工研討會，美國歷史學會華工研究專家，介紹了華工居住遺址的發掘和搜集情況，比如華工當年生活用品的碎片、華工中文詩歌的翻譯、鐵路修建沿綫中國城遺址的挖掘等等，都在進行當中。

2024年紀念太平洋鐵路貫通大型慶典，重演當年歷史時刻。（圖／楊華沙提供）
2024年紀念太平洋鐵路貫通大型慶典，重演當年歷史時刻。（圖／楊華沙提供）

猶他州 加州 華人

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