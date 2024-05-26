移民專頁／外國出生證明要求 可查國務院網站

申請移民，出生證明是非常重要的文件。(圖／123RF)

讀者問：

我最近收到I-485的RFE，要求補充出生證明，但沒有明確說明原因。我猜想可能是因為我提交的出生證明是列印件。我出生在非洲某個國家，小時候父母在那裡短暫工作，生下了我。他們曾向當地機構登記，取得了出生證明後就回國了，但現在我父母只找到了打印件(內容清晰有正確翻譯)。我目前人在美國，也不方便出境。請問這種情況下還是一定要飛去一趟取得出生證明正本嗎？是否有其他替代方式(例如提交醫院出生證明或其他方式證明)？當初離開非洲，是因為當地內戰之後，政權經常更替，也不確定即使去了相關資料是否還在。我曾聯絡當地單位，但沒有收到回應。目前，該國因疾病和安全問題，也不建議旅行。在這種情況下，是否仍需要本人飛去申請證明？

答：

1.申請移民，出生證明是非常重要的文件。在遞交申請的時候，通常只需要遞交複印件，只有當移民局 特別要求時，才遞交原件。

2.你提到，I-485的RFE要求補充出生證明，又提到你提交的出生證明是列印件。你是說，移民局要求你補充出生證明原件，或官方認證的複印件(certified copy)？若是這樣的話，如果你目前只有出生證明的列印件，你可以考慮：

認證影本：儘管你目前手邊只有列印件，可以考慮聯絡非洲該國的相關機構(如當地政府或使館)，看是否可以透過郵件或其他方式取得出生證明的認證影本。

第三方協助：如果直接聯絡當地機構未果，你可以嘗試聘請當地的律師或專業機構來幫助你取得出生證明的認證影本或正本。

替代文件：根據移民局的規定，如果無法提供某些文件，你可以提交其他類型的文件作為替代證明。這可能包括：醫院的出生紀錄；家庭的宗教紀錄(如洗禮證明)；當地政府、醫院或學校的早期紀錄；由兩個以上知道你出生事實的人簽署的宣誓書。

你可以在RFE回覆中附上一封解釋信，說明你取得正本文件的困難，包括嘗試聯繫當地機構但未獲回應的情況，以及由於健康和安全原因無法前往該國取證的情況。

3.美國國務院 的網站，對每個國家的可接受的民事文件包括出生證的格式及取得方式，都有詳細的規定和說明。你可以根據這個鏈接，查看該國出生證的具體要求。