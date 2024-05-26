移民專頁／是否可透過美寶申請I-601豁免 視乎具體情況

申請者的配偶有個美寶(在美國出生，公民)，即申請者的繼子女，能否透過配偶的美寶申請 I-601豁免？(圖／123RF)

讀者問：

本人申請的EB-1A的I-140已經approve，計畫在廣州或香港的美領館進行綠卡 面試。本人與配偶為重組家庭，配偶帶了一個美寶(在美國出生，公民)，是本人的繼子女。想請問能否透過配偶的美寶（即我的繼子女）申請I-601豁免？

答：

1.移民 法上規定了很多禁止入境的理由(grounds of inadmissibility)。申請人如有法律禁止情形，不得移民，如曾經有犯罪紀錄，在美國有逾期居留超過六個月或一年的紀錄，曾經使用過假文件或做過虛假陳述，有傳染病，或有可能成為公眾負擔等等。但法律同時又規定了各種各樣的例外，以及允許不同形式的豁免。不同的豁免，有不同的要求，以及不同的標準。

2.你提到你需要申請I-601豁免，但不清楚基於什麼理由，簽證官會認為法律上的禁令適用於你，讓你做豁免。如果是因為曾經有逾期居留超過六個月的紀錄，或有涉及道德敗壞的犯罪，或曾經有虛假陳述以獲取移民法上的福利，則需要申請人的配偶或父母，即合資格的親屬(qualifyingrelative)有綠卡或公民身分，並證明如果簽證被拒，將對上述親屬造成極端困難(extremehardship)才可以申請並被批准豁免。申請這種豁免的表格是I-601。申請這種豁免，小孩不是合資格的親屬。如果申請人的配偶或父母沒有美國綠卡或公民身分，只有孩子是美國公民 或綠卡身分，則沒有資格申請豁免。

3.如果被禁止入境的理由是曾經是共產黨員，退黨不滿五年，申請人是美國公民的父母、配偶、兒子、女兒、兄弟或姊妹，或是永久居民的配偶、兒子或女兒，則也有資格申請豁免。這種豁免的標準是基於人道主義目的、確保家庭團聚或為了公共利益。這種豁免的表格，也是I-601。在移民法上，繼子女和親生子女一樣對待，只要親生父親或母親和繼父或繼母結婚時，孩子未滿18歲。

4.回到你的情況，如果你是因為共產黨員退黨未滿五年，你可以透過你配偶的美寶，即你的繼子女申請I-601豁免，這要求在你和你配偶結婚時，這個美寶未滿18歲。