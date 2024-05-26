每周一書／是家人也是他人 陪你撫平傷害

(世界書局提供)

人很難選擇家庭，但你能選擇原諒自己。《是家人也是他人》是一位諮商師的生命故事，陪你撫平「家」帶來的傷害。

作者元貞美出生於一個重男輕女、將傳宗接代和相夫教子視為女性美德的傳統家庭，從小因為「女子無才便是德」而未受到重視，個性變得自卑和畏縮。長大之後，以為年紀到了就自然成為賢妻良母，但卻事與願違。後來在美國修讀藝術治療和心理諮商，育有三個孩子，並開始面對受傷的內在小孩，透過探索內心世界來察覺自己未知的一面。直到年過30歲，才終於發掘真正的自我，開始療癒過去的自己。

她提到，「明明是最愛的家人，為何會像陌生人？雖然不想，你卻愈活愈像自己的父母？從父母那裡受的傷，會在不知不覺中代代相傳。若不想讓創傷傳遞給下一代，鼓起勇氣面對深藏在心底的自卑、羞恥和憤怒，承認該承認的，放下該放下的，問題才能得到解決。」

無論年紀，小時候受到的傷會原封不動地留在心裡；雖然下定決心，不要活得像兒時讓自己傷心的父母一樣。但是，從他們那裡受到的傷害，卻仍然原封不動地傳給下一代。作者元貞美也是如此。

元貞美在不懂得關懷的家庭裡，導致她從小就不善表達感情，只能裝成所謂的「乖孩子」，因為那是她唯一會被稱讚的時候。原生家的創傷造成在情感上的匱乏，於是元貞美更加封閉自己，不相信任何人。直到孩子出生才驚覺，雖然她比任何人都不想將創傷延續，卻無法阻止自己，最終亦如同父母般，用言語傷害了愛她的家人。

本書是作者咬緊牙關，努力避免將傷痛延續的自傳故事。在學習諮商和修復創傷的過程中，終於走進自己的內心深處，理解心裡的那個孩子，也學會了與傷害自己的家人和解。

本書部分內容如下：

•如何找出原生家庭中，代代未解的問題？

先了解袓父母的管教方式和成長背景，才能理解父母，找出問題。

•如何與父母保持適當距離？

設定時間與金錢的界線，並能表達出不舒服，不論父母反應如何，都不被牽著鼻子走。

•如何轉念，讓內心不再負面？

一句負面的話要用五到六句正面話語來抵銷，請持續練習，給自己鼓勵和支持。

•如何善待自己？

為了療癒內心，必須找出能修復身心的活動，如運動、泡澡、冥想等，補充內在能量。

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