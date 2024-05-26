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亞裔傳統月／裁員潮一波波 職場心理問題增多 亞裔專才別輕忽

劉爽
亞裔專才職業生涯受阻，出現心理問題應該看心理醫生。(取材自MetroPlus Health)
亞裔專才職業生涯受阻，出現心理問題應該看心理醫生。(取材自MetroPlus Health)

5月是亞裔傳統月，但很多亞裔專業人才卻無心慶祝。最近一波接一波的大公司裁員，使很多亞裔專業人士失去了工作，繼而陷入抑鬱、焦慮的漩渦。但亞裔文化傳統上對精神健康的模糊認識，加上習慣了自己人生贏家的角色，使得亞裔專才在事業遇到挫折、甚至被裁員引發起心理問題時，很少會主動去看心理醫生，也因而更令人擔憂。

美國經濟開始降溫，勞工統計部最新發布的數據顯示，4月全國失業率達到3.9%，比去年同期高出0.5個百分點。而亞裔員工占20%的高科技行業情況更為慘淡，去年接連不斷的高科技公司裁員潮，已經使超過26萬人失去了工作，而今年至今高科技行業已經又有8萬人被裁員。

研究發現失業人群中產生抑鬱、焦慮等問題的比率遠遠高於保持工作的人，但讓亞裔專才去看心理醫生仍然是一件不容易的事。艾姆赫斯特醫院精神健康服務副主任周劍錚說，亞裔專才很多是家裡的中流砥柱，一旦失業很難適應在家中成為被照顧者的角色。紐約表維醫院精神健康服務副主任劉凱翔也說，愈是成績卓著的專才，在出現心理問題後，愈不願主動看醫生，擔心因此請假甚至住院，無法向同事或上司解釋。

鼓勵職業生涯受阻後出現心理問題的亞裔專才去看心理醫生，需要從家庭到全社會的共同努力。麥迪臣社區中心精神健康高級主管Smile Shi說，幫助亞裔專才轉換思想是重要的一步。她說，亞裔專才在失業後總是想著把更多的時間用於找工作，認為看心理醫生是耽誤時間；但家人和朋友應當幫助他們意識到，當人的精神狀態不佳時，其生產力也會受到影響。

作為市政府下屬的非營利保險公司，MetroPlus Health的保險系統涵蓋紐約市公立醫院的所有心理醫生，這相當於全市心理醫療服務從業者的六成以上。他們中的很多人都強調，亞裔社區的當務之急是將精神健康「正常化」，讓整個社區意識到談論精神健康就是生活的一部分。

亞裔 裁員 保險

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