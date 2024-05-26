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料理功夫／干貝快速料理2道

草田維
干貝炒蛋
干貝炒蛋

干貝是健康又方便的海鮮，既不像蝦、蟹容易引起過敏，也不像孔雀蛤（青口）、蛤蠣需要刷洗或吐沙，可以節省很多料理的時間，快速上菜。

干貝炒蛋

材料：

小干貝1磅、蛋6個、蔥2根、牛奶少量、太白粉適量。

做法：

1.小干貝用水洗淨、瀝乾，加入適量的酒、鹽拌勻，放入冰箱醃5至10分鐘。

2.牛奶1.5大匙，加入太白粉1.5小匙拌勻。

3.6個蛋加入剛剛拌好的牛奶、適量的鹽，打散。

4.熱炒鍋，先用炒菜油爆香蔥花，然後加入干貝，等到干貝半熟倒入蛋液，拌炒到喜歡的熟度即可離火。

干貝蘆筍

材料：

綠色蘆筍1把、小干貝1磅、蝦子適量、玉米粒適量。

做法：

1.將蘆筍底部較厚的表皮用削皮器削掉，洗淨切段備用。

2.蝦子（去沙線）和干貝用少量酒和鹽醃5至10分鐘。

3.熱炒鍋，倒入適量炒菜油，然後放人小干貝和蝦仁，炒到干貝和蝦仁半熟，放入蘆筍、玉米粒，拌炒到蘆筍熟了即成。

小叮嚀：

1.蝦仁可以不用，也可以其他冷凍海鮮代替，冷凍海鮮已經處理過，解凍後用清水洗淨即可使用，例如冷凍花枝、蛤蠣、孔雀蛤等。

2.玉米也可用其他蔬菜代替，例如紅蘿蔔、黃椒、紅椒，主要的作用是增色。

干貝蘆筍
干貝蘆筍

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