花生粢粑

軟綿綿的客家料理「粢粑」和四川人的「糍粑」、台灣話的「麻糬」有異曲同工之妙，其實客家粢粑和閩南麻糬使用材料都相同，差別在客家吃法是外面沾粉或裹粉吃（這點跟四川人比較雷同），閩南麻糬則包入花生、芝麻、紅豆內餡。

我是長大之後，才意外開啟了吃麻糬的契機，要不是貪口愛吃，我想不會自己做出來，還擄獲媽咪挑剔的嘴。現在人們不需要像早期人那般辛苦，只要兩種粉即可快速做成，手做出來的軟糯溫度，大人小孩都愛吃。

原味基本款

材料：

水磨糯米粉400克、玉米粉（片栗粉亦可）40克、溫水560毫升左右、橄欖油3大匙、白糖50克。

做法：

1.盆中倒入糯米粉、玉米粉、水、橄欖油一起攪拌均勻。

2.拿個玻璃器皿，把作法1的粉漿到入其中，放入電鍋中，外鍋加入一杯水，按下開關蒸熟。

3.開關跳起，拿出粉漿器皿，待放涼些，接著用飯匙用力攪拌，攪拌次數越多，Q度會越佳，吃起來比較彈牙。

4.之後放在大盤子當中，想用哪種沾粉皆可。

花生粢粑

做法：白糖、花生粉混和均勻，把粉漿置入其中沾裹均勻，用筷子或是剪刀剪開裹粉的粉漿團，好吃的裹粉粢粑即可開心享用。

芝麻粢粑

做法相同，只是沾粉改成芝麻粉。

芝麻粢粑

綠茶粢粑

做法相同，特意加了白芝麻，可讓整體口感更香，沾粉改成綠茶粉，若有抹茶粉更好。

綠茶粢粑

PS：不只閩南麻糬可以如此製作法，連韓國「打糕」也可製作，現代人不需要如先民們，早期需要磨米漿製作，過程繁瑣，如今只需要買兩種粉末即可搞定，建議用水磨製作的粉，口感較接近早期的水磨糯米粉。

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