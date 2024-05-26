料理功夫／櫻桃果醬土司

櫻桃果醬抹土司

非常懷念大連堂姐家的櫻桃，在樹下直接採摘，吃起來真的很過癮，所謂的：「樹頭鮮」。堂姊還特別做出糖漬櫻桃給我們吃，滋味如酸梅一樣的酸甜酸甜。

那天弟弟送來了一大箱4000多公克的櫻桃，吃得津津有味，為了趕在新鮮度吃完，都是進嘴巴居多，這次量大，我趁機做出了些果醬，滿足大家的味蕾。亦可製成櫻桃醬土司，好看又好吃，重點是方法簡單，可以讓孩子們動手做做看，給家人獻上滿滿的愛心。

櫻桃果醬

食材：櫻桃20顆、檸檬（橘子）半顆、冰糖，適量的水。

做法：

1.櫻桃洗乾淨，去掉梗，用小刀剖開去籽，放入攪拌器中絞碎，或是切小丁狀。

2.拿個清洗乾淨的小鍋，倒入攪勻的櫻桃，擠些檸檬汁。

3.起鍋先開中火煮開，加入一些水蓋過櫻桃，接著轉小火，不停持續攪拌著，以免糊掉黏鍋子。

4.加入冰糖，更要持續翻攪，待冰糖融化了，即可關火盛入小罐裝好。

自製櫻桃果醬

櫻桃醬土司

材料：櫻桃果醬適量、小麥土司2片（白土司亦可）、愛心壓模一個。

做法：

土司一片用模型壓出愛心，另一片全部塗滿櫻桃醬，把壓出愛心的土司蓋上即可。

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