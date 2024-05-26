我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

料理功夫／櫻桃果醬土司

巴爾虎蜜兒
櫻桃果醬抹土司
櫻桃果醬抹土司

非常懷念大連堂姐家的櫻桃，在樹下直接採摘，吃起來真的很過癮，所謂的：「樹頭鮮」。堂姊還特別做出糖漬櫻桃給我們吃，滋味如酸梅一樣的酸甜酸甜。

那天弟弟送來了一大箱4000多公克的櫻桃，吃得津津有味，為了趕在新鮮度吃完，都是進嘴巴居多，這次量大，我趁機做出了些果醬，滿足大家的味蕾。亦可製成櫻桃醬土司，好看又好吃，重點是方法簡單，可以讓孩子們動手做做看，給家人獻上滿滿的愛心。

櫻桃果醬

食材：櫻桃20顆、檸檬（橘子）半顆、冰糖，適量的水。

做法：

1.櫻桃洗乾淨，去掉梗，用小刀剖開去籽，放入攪拌器中絞碎，或是切小丁狀。

2.拿個清洗乾淨的小鍋，倒入攪勻的櫻桃，擠些檸檬汁。

3.起鍋先開中火煮開，加入一些水蓋過櫻桃，接著轉小火，不停持續攪拌著，以免糊掉黏鍋子。

4.加入冰糖，更要持續翻攪，待冰糖融化了，即可關火盛入小罐裝好。

自製櫻桃果醬
自製櫻桃果醬

櫻桃醬土司

材料：櫻桃果醬適量、小麥土司2片（白土司亦可）、愛心壓模一個。

做法：

土司一片用模型壓出愛心，另一片全部塗滿櫻桃醬，把壓出愛心的土司蓋上即可。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／客家粢粑

下一則

料理功夫／干貝快速料理2道

延伸閱讀

六旬婦餐餐白粥土司配豆腐乳 缺乏這營養差一點痴呆

六旬婦餐餐白粥土司配豆腐乳 缺乏這營養差一點痴呆
魯卡（二三）

魯卡（二三）
「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨
桑葚營養價值高 補血、護心、護眼 又抗氧化防失智

桑葚營養價值高 補血、護心、護眼 又抗氧化防失智

熱門新聞

「不夠善良的我們」掀起收視熱潮。(擷自YouTube@公視)

娛樂／「不夠善良的我們」 選角大揭祕

2024-05-19 02:03
攝影班的活動中，主題是選取舊金山市金融區的高樓建築物，我以不同的角度入鏡，這是享受退休生活的一部分。(圖／作者提供)

移民故事／英文文法太爛 作文考試卻救了我

2024-05-19 15:08
佛州年輕人里維拉在零售平台Etsy上銷售蠟燭。(取自LinkedIn)

365行／每日工作20分鐘 他設計圖案上網賣蠟燭 年營業額46萬

2024-05-19 15:55
哈維凱托（左起）、山繆傑克森、鄔瑪舒曼與約翰屈伏塔出席「黑色追緝令」30周年特映活動。（取材自Instagram）

娛樂／「黑色追緝令」上映30周年

2024-05-19 02:03
在第一個房子種下樹木。(圖／作者提供)

移民故事／遷徙之旅 哪裡有飯碗就遷往哪裡

2024-05-19 15:45

亞裔傳統月／從被歧視變成標竿 劉季高回望華人醫生奮鬥史

2024-05-19 14:00

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因