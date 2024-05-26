娛樂／荷莉貝瑞 籲｢更年期」去汙名化

荷莉貝瑞（中）與多位女性參議員共同發表新法案，促使聯邦政府提高對更年期婦女健康的研究經費。 （取材自Instagram）

奧斯卡 影后荷莉貝瑞（Halle Berry）早前與多位美國聯邦參議員 共同宣布「更年期照護及中年女性健康促進法案」，企盼為女性更年期相關研究和教育提供數億元資金，並倡議更年期去汙名化，改善女性的醫療照護環境。

提案撥2.7億研究經費

2001年以浪漫愛情電影「擁抱豔陽天」（Monster's Ball）榮膺奧斯卡金像獎（Academy Awards）最佳女主角獎的荷莉貝瑞表示：「更年期應該要擺脫羞恥，我們必須妥善討論這個生命中再正常不過的重要環節。」

國會民主黨 及共和兩黨參議員合作提起的「更年期照護及中年女性健康促進法案」（Advancing Menopause Care and Mid-Life Women's Health Act），將提撥2億7500萬元來研究、提高民眾關注與認知意識，訓練專業醫療保健人員，妥善處理每位女性都會遇到的荷爾蒙變化人生課題。

荷莉貝瑞2002年以電影「擁抱豔陽天」在奧斯卡封后。（路透資料照片）

民主黨籍聯邦參議員派蒂莫瑞（Patty Murray，華盛頓州）5月2日在國會大廈外召開記者會，73歲的莫瑞表示：「『更年期』並非帶有貶意的字詞，不是需要感到羞恥的事情，也不是國會或聯邦政府應該忽視的事」。

參與提案的共和黨籍66歲聯邦參議員麗莎穆考斯基（Lisa Murkowski，阿拉斯加州）則表示，這筆聯邦資金中的1億2500萬元將用於更年期的臨床試驗、公共衛生和醫學研究，剩餘資金將用於補助更年期檢測和診斷、培訓醫生治療更年期症候群病患，並提高公眾對更年期的認知。

莫瑞和穆考斯基5月初表示，「更年期照護及中年女性健康促進法案」提案的主要目的，是盡可能募集共同提案人，接著才能在參院要求表決，之後才會提交白宮，由總統簽署成為法律。

「更年期照護及中年女性健康促進法案」已經獲得17名參議員的支持，其中包括三名共和黨人、13名民主黨人，以及一名無黨派參議員，這項法案的所有支持者全部都是女性。

支持此案的女性參議員表示，希望透過「更年期照護及中年女性健康促進法案」鼓勵醫師、所有性別的人們公開談論所有女性經歷的健康里程碑。

穆考斯基期待獲得男性參議員的支持，她說：「如果男性經歷更年期的情況跟女性一樣明顯，我們可能會在數十年前，就為更年期研究核發充足經費了」。

金獎影后大方承認：我正經歷更年期

現年57歲的荷莉貝瑞是奧斯卡史上第一位榮膺奧斯卡最佳女主角獎的非白人女性，也是唯一在該獎項「封后」的非裔女性。她參演的其他著名電影包括漫威（Marvel）超級英雄「X戰警」（X-Men）系列電影、2002年情報特務詹姆斯龐德（James Bond）系列冒險動作片「007：誰與爭鋒」（Die Another Day），以及上映後讓她飽受嘲諷的2004年超級英雄科幻電影「貓女」（Catwoman）。

荷莉貝瑞（左）在「X戰警」系列演出經典「暴風女」角色。（取材自IMDb）

荷莉貝瑞不僅在影壇締造開創性佳績，也長期致力推動女性健康保健運動。荷莉貝瑞向來對自己邁入更年期的親身經驗直言不諱，並致力提倡更年期議題「去汙名化」（destigmatized），更因此名列「時代雜誌」（Time）2024年百大最具影響力人物排行榜。

荷莉貝瑞是兩個孩子的媽，她今年稍早面臨「圍停經期」（perimenopause），卻在就醫後面臨醫生誤診的情況。荷莉貝瑞宣稱，她的醫生拒絕當著她的面，使用「更年期」這個字眼。

她說：「我最後意識到，他對更年期這個字難以啟齒。於是我心想『好吧，我負起責任，挺身做這件男人做不來的事』。我必須說出：我正經歷更年期。」

荷莉貝瑞今年3月與第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）共同出席在洛杉磯舉行的「不合理對話日」（Day of Unreasonable Conversation）峰會時透露，「我的醫生對（女性更年期）一無所知，也沒有協助病患做好各項準備」。

荷莉貝瑞當時說：「那時我便知道，『我的老天！我必須利用我的平台，充分發揮我的名人特質，是時候從我做起，為其他女性締造改變。」此平台包括荷莉貝瑞創建的健康平台「Re-Spin」，以及社群公關媒體平台。

荷莉貝瑞曾說：「孕婦生小孩的時候，我們會舉辦嬰兒出生派對。同理，為進入下一個人生階段（更年期）而舉行慶祝活動，不是也很棒嗎？」荷莉貝瑞這番話讓許多女性不再畏懼迎接更年期，勇敢面對自身健康狀況後，才習得許多相關知識。

閱報祕書：婦女更年期

婦產科醫師表示，國際更年期醫學會（International Menopause Society）曾召開委員會，決定保留「更年期」（climacteric）』一詞，其定義為「婦女從有生育能力，過渡到不能生育狀態的階段」。

國際醫學組織共同定義，以停經為基準點，更年期包括：早期停經過渡期（early menopausal transition）、晚期停經過渡期（late menopausal transition）、早期停經後時期（early postmenopause）和晚期停經後時期（late postmenopause）。

更年期各時期的定義則包括：

自然停經（menopause）：卵巢功能喪失造成永久月經終止，且是在沒有其他病理或生理因素，最後一次月經後連續一年或以上都不再有月經，即為停經。

圍停經（perimenopause）：內分泌、生物和臨床症狀接近停經時，至停經後一年。

停經過渡期（menopausal transition）：最後一次月經前，月經周期不穩定的情形通常會增加。

更年期症候群（climacteric syndrome）：更年期不一定會出現症狀，因人而異，但若有症狀發生，即稱作更年期症候群。

衛生單位統計資料指出，50多歲的婦女因為女性荷爾蒙分泌逐漸減少，可能產生熱潮紅、盜汗、心悸、腦霧、性功能障礙、骨骼痠痛、失眠、心情低落等症狀。

聯邦衛生部（HHS）轄下的「婦女健康辦公室」（Office on Women's Health）統計數據顯示，美國女性停經的平均年齡為52歲。