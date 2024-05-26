娛樂／走過30年風雨 葉蒨文、林子祥愛情彌堅

葉蒨文2022年和丈夫林子祥一起在湖南衛視「聲生不息」亮相。（取材自Instagram）

香港 歌壇教父林子祥前陣子在新加坡 演出，老婆葉蒨文愛相隨，擔任演唱會嘉賓合唱多首經典歌曲。夫妻倆在台上親密互動，更上演「摸頭殺」羨煞旁人，這段相差14歲的戀情開花結果30年仍恩愛如昔。

葉蒨文1961年在台北出生，父親是空軍軍官，外祖父是台灣第一屆國代，4歲時舉家移民到加拿大，只有寒暑假短期回台探親。十多歲時在街頭被星探發掘，邀請她拍廣告，加上度假期間她偶爾會到電視台串門子追星，高䠷美麗的外型讓還沒正式出道的葉蒨文已在許多娛樂新聞花絮露臉，隨著拍攝的廣告愈來愈多，她逐漸打開知名度。

葉蒨文最早抱著「玩玩看」的心情入行，沒想到很快就擔任電影「一根火柴」的女主角，該片男主角馬永霖將她引薦給創作名曲「橄欖樹」的民歌製作人李泰祥，1980年至1983年間，葉蒨文在台灣先後推出了五張國語專輯。

據說，她與費翔的戀情因家人反對破滅後，選擇前往競爭激烈的香港療情傷，同時尋求發展機會。因參與拍攝香港電影「賓妹」與「殺入愛情街」有了契機，隨後便逐漸把演藝事業重心由台灣轉到香港。

初到香港時，葉蒨文面臨語言障礙以及求職困境，好在生活艱苦時有馬永霖從旁協助，認識了香港華納高層吳正元與才華橫溢的歌手林子祥。1984年她簽約香港華納唱片，林子祥是她音樂事業的導師，在他手把手的精心指導下，葉蒨文粵語詞彙量大進步，歌曲演唱技巧也日漸成熟，1984年，葉蒨文在港推出由林子祥為她量身打造的首支粵語歌曲「零時十分」及首張粵語專輯「葉蒨文」，一砲而紅。

台上告白人夫 輿論譁然

兩人初識時，林子祥是有婦之夫，妻子正是引領葉蒨文踏入香港歌壇的華納高層吳正元。到了1990年代，葉蒨文已是叱吒香港的流行天后，不僅占據各大流行榜冠軍，更獲得包括「TVB十大勁歌金曲獎」、「最受歡迎女歌星」等獎項加持。師徒二人的不倫緋聞 在那時已傳得沸沸揚揚，而在1993年一場大型頒獎典禮上，她不顧一切，直接在台上向林子祥示愛：「雖然其他人都說我們在談戀愛，但不要緊，我還是一樣愛你！」轟動一時。

面對輿論譁然，葉蒨文並未退縮，她堅信林子祥是她的一生摯愛。林子祥隨後在1994年和元配離婚，兩年後兩人正式結婚，為擺脫負面緋聞對生活帶來的困擾，葉蒨文果斷暫停演藝事業數年，和林子祥到舊金山度過一段平淡而安靜美好的時光。

63歲的葉蒨文雙親已相繼去世，近年與林子祥出雙入對出席各種活動與演出。外界對他們的感情狀況揣測不斷，2003年傳出林子祥再度婚外情，2014年有媒體揭露兩人分居，面對如此多的婚變傳聞，葉蒨文曾平靜地回應，之前所有的戀人都讓她千瘡百孔，只有林子祥始終給她無盡的溫情。