亞裔傳統月／企業家王文祥：該大聲說話時…大聲

碩果並非輕易得來，經過高山低谷，王文祥說，只要走在正確的道路上，心存勇氣不投降，終會勝利。(記者陳開╱攝影)

「台灣經營之神」王永慶之子、JM Eagle塑料管製造公司執行長王文祥，秉承著家族務實的傳統和經驗理念在美經營企業多年，是如今亞裔 在美國商業、慈善領域的重要代表人物。

王文祥九歲移居美國，後經父親安排在美國、亞洲等多地工廠累積和研磨著專業和管理經驗，於2005年正式收購接管JM Eagle公司(以下簡稱JM)。經過多年耕耘，JM已成長為全球最大的塑膠水管製造商。談到成功，王文祥說碩果並非輕易得來，經過高山低谷，心中勇氣和堅持不可缺，亞裔企業更要有信心，有正念。

在美經商，每位企業家隨時都可能面臨法律訴訟。2006年，一場突如其來的檢舉者(Whistleblower)官司，打破JM快速成長節奏：一名被革職員工捏造證據，指控JM出售不符標準的管材；一旦罪名成立，JM將面臨至少10億元的天價賠償 。

誰也沒想到，這場官司一打就是14年，在此期間，JM甚至在一審中敗訴。部分編造的證據和故事，竟說服陪審團，這讓當時的王文祥措手不及。那時，他面臨兩個選擇：要麼和解，不然就得頂著一無所有的壓力，告到底。

「那時的處境非常艱難，連律師都勸我和解，因為妥協至少可以保證公司存活下去。可一旦同意和解，就等於承認公司有錯，不僅對我、對台塑，也會對公司上下1500多個員工和他們的家庭造成影響。」

王文祥堅信，身正不怕影子歪，他堅持不和解。

2020年，法院判決JM Eagle免賠定讞。王文祥為這種堅持，付出撕扯14年的代價，清白有些遲到，但最後還是讓他等到。

邱吉爾曾說，成功並非終點，失敗並不致命，最重要的是，要有繼續前進的勇氣。 王文祥說，「這場官司讓我真切體悟到一個道理：只要走在正確的道路上，無論多艱難，心存勇氣不投降，堅持下去，終會勝利。而勝利結出的果實，是往後人生旅途中的力量來源。」

官司14年 堅不和解

「美國有不同的社會環境，該說的話就要大聲說出來。」王文祥說，「大事化小，小事化了」，做好自己的事，凡事以和為貴，是中華傳統的美德。但人在美國，身為少數族裔，需要大聲說話就要大聲說話，該站出來就要站出來。 長期的沉默會使自己身處弱勢，對同族同胞和下一代沒有幫助。

去年，王文祥及其他亞裔商業領袖遭右翼媒體攻擊後，王文祥在第一時間接受主流媒體採訪，直面回擊。 王文祥說，如若無人質疑並反擊，讀者就會對這種文章信以為真，以錯傳錯，惡性循環。

王文祥表示，東西方教育存在很大不同，兩種文化各有長處，應該取兩者之優。 他談到，在亞洲，小學教育的很多內容是關於孝敬父母、尊敬長輩，把家庭放在第一位，還要有公德心，這些都是寶貴的傳統美德。

而美國的教育也有非常值得學習的地方，就是「鼓勵人們站出來為自己戰鬥、發聲，不能忍氣吞聲面對遭遇的不公」。例如在學生很小的時候，就開始培養他們公開演講的能力，把學生們推上演講台，面對台下幾百名觀眾，鍛煉他們在眾人面前不怯場，為自己「打仗」。

文化差異 善用優勢

在美經商，文化差異也可能意味著潛在的「優勢」。 一方面，多元文化帶來更多角度理解和解決問題方式；另一方面，文化和價值觀的碰撞，也有利於形成新觀點、新思維。

王文祥說，亞裔企業家的優勢，正是他們擁有兩種不同的文化視角。若能融合兩者，各揚其長，互補其短，則大有所為。 「例如猶太文化與東方文化有許多重疊之處，雖然猶太民族也在美國本土面臨著各種文化差異，但他們求同存異，將自己的能量發揚光大，遍布美國政界、金融界、商業、娛樂媒體等各行各業，其影響力世人皆知。

不過，王文祥也提到，亞裔在美國的歷史相對較短，直到近三、四十年，各行各業才開始出現華裔成功人士。 雖然如今也不斷有優秀的華裔企業家走出來發聲、行動，但在世界500強公司中，亞裔在董事會中的占比還不到6%，相較於非裔的12%，代表性還遠遠不夠，還有很大空間，等待更多的亞裔去努力。

華人 同胞 更需自助

王文祥說，對於成功，每個人都有不同的定義。 於我而言，成功在於能做什麼事、為社會帶來什麼。「身為華人，如果我們不幫助自己的同族，還指望誰來幫忙？」

十多年前，王文祥和妻子王范文華投資紀錄片「成為美國人：華人的經歷」(Becoming American: The Chinese Experience)，該片獲得四項艾美獎提名。談到投資這部影片的初衷，王文祥說，當時的美國已經有許多關於德國、愛爾蘭、英國、非洲移民 的影視作品，唯獨沒有關於華人移民的紀錄片。「讓我們的後代看到華人祖先曾經吃了什麼苦，有什麼樣的經歷，這很重要。」

多年來，王文祥夫婦為社會公益事業不遺餘力。從反毒教育到捐贈警用設備、招募警察，到捐助維權律師職位幫助亞裔弱勢群體，從災難救援到科學研究，再到體育運動。王文祥夫婦也因多年來的公益行動，被授予美國移民成就最高榮譽「艾利斯島傑出移民勳章」。

去年，在南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)的40周年慶典上，王文祥夫婦被授予「紅寶石英雄獎」， AJSOCAL對王文祥夫婦曾為反仇亞、教育、防止藥物濫用、醫療救援和研究提供4000萬元資金的義舉，表達感謝與盛讚。今年1月，為表彰王文祥夫婦對改善和擴大急診服務的長期捐贈，美國醫療機構西達賽奈醫療中心(Cedars-Sinai)宣布以王文祥夫婦的名字，命名全新治療區。

員工印象：說到做到

對於企業家來說，除投身公益，也可以靈活地根據企業情況，找到屬於自己獨特的「發聲」方式。王文祥以JM的150人小型工廠為例，工廠在當地贊助消防局、警局、YWCA，也會組織各類活動與當地居民互動。通過這樣的方式，讓當地人知道，華裔企業家來投資，不僅帶來就業機會，也承擔起社會責任，同樣的模式可以複製到美國各個社區。「雖然單獨來看，每一個行動並不是什麼宏偉的事業，但從點滴做起，可聚沙成塔。」

JM現有19個工廠，分布美國15個州，這些工廠所在的社區，就是提高亞裔影響力的據點。王文祥說，雖然塑膠管材產業競爭非常激烈，但因為美國一些地區基礎設施老舊，仍有40%的水管有待替換，JM未來的成長空間還很大。他堅信，憑藉產品創新，JM的未來遠不止於此。