大仁說財經／去年撒錢看演唱 今年粉絲縮手？

碧昂絲為了演唱會挑戰大膽的尺度。(取材自Instagram)

泰勒絲 (Taylor Swift)和碧昂絲 (Beyoncé)在2023年舉辦現場演唱會海撈一筆。羅德里戈(Olivia Rodrigo)和壞兔子(Bad Bunny)等其他流行歌星也登上舞台，只因預期美國人將繼續在花錢看現場演唱，不過今年盛況可能不如去年。

美國人在2023年的音樂會上「揮霍無度」，各大體育場館門票全數售空，飯店收入也隨之增加。相對於通貨膨脹率上升且利率達到20年來的最高水平，這一點真的很了不起。

雖然證據顯示今年銷票略有放緩，但短期內可能不會大幅回落。根據告示牌資料，一年一度的Coachella Valley Music and Art的門票銷售速度較慢，其他音樂節一樣，銷售也出現類似的放緩。

根據最新經濟預測，2024年美國整體經濟將保持穩健，聯準會官員預計美國經濟將繼續擴張，失業率將維持在低水準，略有上升。

經濟學家表示，這意味著隨著雇主不斷裁員、工人繼續獲得可觀的薪資成長，歌迷將擁有獲得音樂會門票所需的可支配收入。

人們對音樂會需求強勁

人們將支出更多地集中在體驗也是一個長期趨勢，特別是在新冠疫情迫使粉絲們留在家裡一年多之後，對音樂會的需求仍然強勁，而藝人正看好這一點。

就業 網站Appcast內容策略師安德森(Liz Anderson)表示：「隨著就業市場和經濟保持強勁，消費者可以繼續在這些演唱會上花錢，而且需求肯定仍然存在，「當今最偉大的藝人都是由龐大顧問團隊支持的成功商人；他們並不傻，他們會關注數字並知道何時善用這些高需求。」

難道粉絲不需要先提高自己的收入？

去年泰勒絲和碧昂絲的門票並不便宜。這意味著，除了去年布魯斯‧斯普林斯汀(Bruce Springsteen)和酷玩樂隊(Coldplay)等其他巡迴藝人之外，許多粉絲可能在2023年傾家蕩產去觀看這兩位藝人的演出。

照理說，這些人可能需要先存點錢或先還清信用卡，然後再去參加另一場昂貴的音樂會，更別說過去幾年通貨膨脹繼續蠶食人們的預算。

碧昂絲於3月29日發行了她的第八張錄音室專輯《Cowboy Carter》，收錄27首鄉村音樂曲目。果然，這張專輯的歌曲取得巨大的成功，打破了串流媒體記錄，並在Billboard Hot 100排行榜上名列前茅。

這位流行偶像還沒有宣布巡迴演出來宣傳這張專輯，但一些粉絲已經開始在X上猜測，開玩笑說她真的應該等到明年。根據聯準會的調查，近幾個月來消費者確實對物價變得更加敏感。

泰勒絲於4月19日發行了她的第11張錄音室專輯「折磨詩人俱樂部」(The Tortured Poets Departmen)，在短短幾個小時內就突破了碧昂絲的串流媒體記錄，成為Spotify 2024年單日串流播放量最多的專輯。

但經濟仍在蓬勃發展，那些去年可能沒有足夠錢參加碧昂絲「文藝復興」(Renaissance) 巡迴演出的粉絲，現在可能足以負擔得起門票來觀看他們最喜歡的超級巨星的現場表演。

經濟學家表示，消費者支出是由就業市場推動的，美國消費者不會停止在音樂會上的支出，除非他們因為被解雇或雇主正在停止招聘而絕對不得不這樣做。但這兩種情況都還沒發生，也看不到衰退的跡象。

體驗式消費支出成長

根據國際貨幣基金(IMF)的最新預測，以人均國內生產毛額衡量，美國是世界上最富裕的國家之一。這是幾十年來形成的趨勢，提高了國家的生活水平，這也是美國人有足夠收入用於體驗的關鍵原因。

在商業軟體公司E2open工作的產品與策略資深副總裁喬許(Pawan Joshi) 表示：「如果回顧過去60年，財富的成長確實是中產階級將更多的可支配收入用於體驗的原因。」「我們將以更溫和的速度成長，但我認為，繼續做我們所做的事情的韌性和願望，將始終推動我們參加這些活動，並創造更多方式來娛樂自己。」

疫情期間的停工，以及在持續難以負擔房市的情況下，美國人可能放棄儲蓄來支付昂貴的首付買房，也可能有助於體驗式消費支出的成長。