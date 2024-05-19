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移民專頁／6月排期 親屬移民項目推進

記者張文馨
2024移民看板。6月截期表　(資料來源╱國務院、製表╱記者張文馨)
2024移民看板。6月截期表　(資料來源╱國務院、製表╱記者張文馨)

國務院7日公布2024年6月移民排期，其中親屬移民項目部分推進，從兩個多月至五個多月不等；職業移民中國出生原地踏步；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進五個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)前進兩個多月；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

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