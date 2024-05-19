移民專頁／違規行為總時不超過180天 仍可調整身分

讀者問：

工作簽證 延期尚未核准。我妻子的I-485已提交，排期已排到。如果延期通過了，就沒問題，但如果不通過的話，不知道會怎麼樣？妻子不是公民。我看到一個說法是，EB類別I-485可以用245(k)免除家屬180天失去身分。我想知道有沒有風險。

答：

我回答這個問題的假設是你的妻子是主申請人，而她的I-485申請是基於職業類別。我還假設你還將根據你妻子的工作情況提交I-485。在這種情況下，假設她是透過簽證而非假釋進入美國，則INA 245(k) 適用。通常情況下，如果非公民從事未經授權的工作、違反其非移民 身分條款或未能維持身分，則他沒有資格調整身分。

然而，根據INA 245(k)，以職業為基礎的I-485申請人（包括也提交I-485的主申請人的被撫養直系親屬）從事授權工作或未能保持合法身分或以其他方式違反條款，或在最近入境後以其他方式違反了其非移民簽證的條款，只要違規行為的總時間不超過180天，則可免除沒有資格調整身分的條款。就你而言，在延期等待期間你最多可以工作240天。如果你的案件獲得批准，當然正如你提到的那樣沒有問題。如果你的延期申請被拒絕，你在被拒絕之前（你的案件待決期間）工作的天數將被授權，但你在被拒絕日期之後工作的天數將不被授權。

另一個被拒絕的問題是，提交I-485申請之前未經授權停留的天數（即授權停留的最後一天與 I-485提交申請之間的天數）將計入這180天。你應確保在你提交I-485時未經授權工作的總天數+你未保持合法身分的天數不超過180天。當你的I-485案件正在審理中時，你在I-485申請後在美國的居留是半合法的（通常被認為是授權的），但除非獲得授權，否則這不適用於工作。