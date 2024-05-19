移民專頁／發現職業分類代碼錯了 可要求改正

如果USCIS在SOC代碼上出現錯誤，可以透過線上提出更正請求。(123／RF)

讀者問：

我快要申請I-485了，才查看幾年前的I-140批准單（approval notice），發現其標準職業分類代碼(soc code)是錯的，應該是151132，但批准單上是111132。不知道是美國移民局 搞錯了還是律所申請就填錯了，而111132這個soc code壓根就不存在。我後續該怎麼處理啊？如果是美國移民局搞錯了，可不可以同時申請I-485跟I-140的更正？如果是律所申請就出錯了，這個需要怎麼處理呢？

答：

這個錯誤似乎不重要。如果你的優先日期已排到，將取決於你和你的律師事務所（如果你有律師代表）是否此時繼續提交I-485的申請。但是，如果你希望在提交前進行更正，我們建議如下：如果USCIS在SOC代碼上出現錯誤，你最好的解決方案是直接聯繫（或讓你的律師直接聯繫）USCIS，讓他們在你的I -140批准單更正錯誤，這可以透過線上https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do提出請求，點擊「印刷錯誤」的選項，然後使用你的資訊填寫表格。然後問到「什麼地方印刷錯誤？」你回應「通知單」。

當它指出「請描述錯誤」時，你回答「在I-140批准單，即你的收據編號上，SOC代碼被錯誤地輸入為 111132」。 在「請輸入更正」部分，你可以註明：「SOC代碼應輸入為151132。我了解此批准單是幾年前就簽發的，但我和我的律師都沒有發現這個錯誤。如果你能糾正這個 錯誤，那將會很有幫助，我不勝感激。

請注意，這可能有效，也可能無效，因為你的批准是幾年前簽發的，不是最近發布的。你也可以讓你的律師直接致電（或你可以直接致電）美國移民局聯絡中心解釋錯誤並讓他們更改，電話號碼是1-800-375-5283。請注意，這並不能保證此更正會在你想要提交I-485之前完成。如果未及時更正，你或你的律師（如果有代表）可以提交你的I-485，其中詳細解釋 I-140批准上的錯誤，並補充了I-140上的一些相關證據，以及為獲得批准而提交的 I-140表格副本。此外，現在許多I-140批准不僅列出了SOC代碼，而且還在批准上列出了職業頭銜。因此，如果SOC代碼與你的職位不匹配，但職稱與你的職位匹配，則此錯誤可能相對容易解釋和糾正。如果你的批准中列出的SOC代碼甚至不是有效代碼，這也可能會有所幫助。