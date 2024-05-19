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醫藥／5大症狀 肺動脈高壓警訊

許政榆
容易疲倦、呼吸喘，小心潛藏肺動脈高壓危機。（圖／123RF）
容易疲倦、呼吸喘，小心潛藏肺動脈高壓危機。（圖／123RF）

容易疲倦、呼吸喘，小心潛藏肺動脈高壓危機。30歲女子小瑩4年前赴日本蜜月之旅，出發前有些食欲不振，在日本知名火車站景點拍照時，眼見火車朝她駛來，她卻卡在路上氣喘吁吁，還叫老公先走別等她。返台後更從腳底一路腫到大腿，整隻腳看不見血管，就醫檢查竟當場昏倒，送急診診斷為心臟衰竭，經轉診專科醫師確診肺動脈高壓。

高雄榮總肺高壓專業治療中心暨重症醫學部主任黃偉春表示，民眾平時可居家測量血壓，但肺動脈壓力須透過心電圖、心臟超音波才能確認。

黃偉春表示，正常人休息時，肺動脈壓為14mmHg，一旦超過20mmHg即為肺動脈高壓，此時供應血流至肺動脈的右心室會更用力收縮，長期導致右心室負荷過重、逐漸擴大，增加心臟衰竭、猝死風險。

肺動脈高壓患者因肺部血液回流不足，易處於缺氧狀態，馬偕醫院心血管中心肺高壓介入醫學科主任吳懿哲表示，如果民眾出現喘（呼吸困難）、咳（咳嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈）五大症狀，或運動耐受度明顯下降，應積極至心臟專科就醫治療。

先天性心臟病、自體免疫疾病、愛滋病、肝硬化等，或使用特定藥物或毒物如甲基安非他命，都可能引發肺動脈高壓。臨床統計30至40歲女性是好發族群。黃偉春表示，台灣約200名原發性肺動脈高壓患者，若包括次發性患者約2000人，患者平均3.9年才能確診，若未正確接受治療，病友確診後三年存活率不到四成，致死率高，被稱為「心臟的疾病」。

肺動脈高壓因無法治癒，早期沒有好藥物治療時，病人只能肺移植，但預後不佳。黃偉春說，近年透過藥物治療，助八至九成病人控制疾病，以十年存活率來看，現在增至七成以上，但也有部分病人治療後，因原有疾病問題或未正確診斷、未遵從醫囑服藥，使病情惡化，因此長期穩定服藥控制非常重要。

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