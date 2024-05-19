亞裔傳統月／曼哈頓華埠執業逾30年 黎保利見證華裔社區成長

黎保利律師所有大量華裔員工，他常用話語讚美和鼓勵華裔員工，「真的，我很常對他們說，他們真的很棒。」(記者顏潔恩 / 攝影)

在曼哈頓華埠執業超過30年的黎保利 律師事務所(Caesar, Napoli & Spivak PLLC)，專攻意外傷害索賠領域，服務客群高達98%為從事體力勞動工作的新移民華人 ；律師事務所主要負責人、創始人黎保利(James Napoli)日前接受本報專訪，談及過去華人在爭取應得賠償上的代表性不足，他在一個華裔 律師的鼓勵下投入資源和資金，開始專注「做華人的生意」，也由此數十年間見證華裔社區的發展和成長。

開律所彌補華社代表性不足

於90年代成立該律所以前，黎保利曾是「敵方陣營」的人，為保險公司的代表律師，與試圖向保險公司索賠的人進行協商或打官司；他當時便觀察到，這些代表華人社區的律師們在他看來，並沒有為他們的客戶提供最佳的服務或辯護，在與保險方協商的過程中，沒有展現出為華人維權的出色能力。

在這樣的條件下，90年代的華人社區卻都是從事苦役或在底層工作的人，普遍在容易突發人身傷亡事故的餐館、工廠、建築工地等環境工作；儘管需求很大，但當時的華社缺乏代表性，或不諳法律而錯失索償機會，喪失應有的權利。

他後來向一名華裔律師反映這些情況，在對方的鼓勵下，兩人短暫合夥開了一間律師事務所，開創了黎保利接觸華人業務的開始。

1991年黎保利自立門戶，他回顧那時的業績，表示除非受害者成功求償，否則都不會事先收費，這使得第一年的經營常處於入不敷出的狀態、相當難熬；可不久後，黎保利遇到了一起為他打開知名度的案件，他為一名過馬路遭豪車嚴重撞傷的華裔女童維權，她最終共獲償965萬元，當時規定按月支付到老，以保障其畢生都獲得適當的照顧。

該案件經本地華媒報導後，引發了高度的關注，黎保利形容他永遠都不會忘記，在某個周六返回辦公室上班時，驚見辦公室門口大排長龍，這些都是在工作中受傷的華人，他們看到了報導後也希望能獲得幫助；也是在這個時候，業務開始忙碌起來，黎保利聘請了其他的律師和會說中文的員工，1992年與其他律所進行合併。

轉眼之間律師事務所已成立超過30年，如今法律團隊有十多名律師、以及除英文外，精通中文、廣東話、台山話、福州話的員工為顧客服務；當被問及顧客中有多少華人時，黎保利笑笑說道，「更簡單的問法是他們之中有多少不是華人，我想大概97、98%都是華人。」

黎保利表示，他們的律所與客戶建立的「夥伴」關係為榮，就算案件結束後也會保持聯繫，例如上述案件中的華裔女童，曾在15年後造訪黎保利，她對他說道，「我隱約記得很小的時候見過你，我只是想過來說聲謝謝」，這個重逢的瞬間令黎保利覺得很溫馨。

自小華埠長大 深入了解華社

黎保利與華社有很深的緣分，這可從他在位於華埠的格蘭街(Grand St)社區長大說起；他憶述道，當時下東城的治安糟糕、商業沒落，是一直到80、90年代大批華裔新移民的湧入，他親眼見證他們如何改變當時的社區面貌，「那時有很多被人遺棄的建築物，後來有了華裔家庭的入住，進行整修、並維持這些建築物的外觀與整潔，而底層則開張了各種市場、餐館、餅屋。」

「是華人帶動這個社區變得繁榮起來，也令當地人的生活變得更好，因為人們不再是走在危險的社區之中，而是踏入繁忙且熱鬧的商業圈」，黎保利說道，很可惜的是，大家都把這些歸功於當時的市長朱利安尼(Rudy Giuliani)、警局局長，但其實這很大一部分是華人所做出的貢獻，卻沒有得到應當的認可。

黎保利認為，對於一些族裔來說，華裔的存在過於陌生，加上語言障礙很難相互了解，使得他們對其產生誤會並帶有偏見；可長年與華人共事的他，認為華人擁有許多美好的傳統和特質，真正了解之後會大大改觀，「也許起初剛認識時比較害臊、不怎麼說話，但華裔實質上是很踏實的人，可以成為很好、很忠誠的朋友。」

他還提到，工作中最令他享受的一環就是幫要打官司的顧客進行準備，這些顧客都有著相似的境遇，從移民落地美國之後，做的第一件事就是工作賺錢，待有能力之後將家鄉的家人給帶過來；華人如此務實、勤奮、注重家庭觀念的性格，讓作為律師的他，工作輕鬆了許多，「華人並非是不同的個體，他們跟我們移民到美國的父母、或祖父母都是同一類人，都是為了更好的生活而做出犧牲的人。」

黎保利以自身為例，當年其祖父母移民來美，花了兩代人的時間才有了像他從事白領專業的人員，「但華裔移民，用一代人就做到了，如今在各個領域中嶄露頭角」；他形容亞裔勢力有著不斷增長的力量，不容忽視，儘管在新冠疫情期間曾遭遇打擊，但現在又重振旗鼓，在政治、警界、藝術方面都人才輩出。

增設獎學金 回饋亞裔社區

為了回饋一直以來支持他的亞裔社區，律師事務所也自2021年起設立獎學金，開放給紐約州、新澤西州和康州就讀高中或大學的亞裔學生申請，申請者必須呈交一篇論文，強調在移民家庭中的成長經歷、如何從中被塑造，以及作為一名亞裔美國人的生活經歷；設立該獎學金的目的也在於鼓勵更多亞裔進入律師行業，幫助更多有需要的人。