移民故事／從翻勺到開卡車 一路Thank You

我的移民路，從一個一文不名的廚師，變成了另一個一文不名的卡車司機。(圖／作者提供)

不看到「移民 之路」這個題目，很難回想起自己走過來的這些年。從2005年至今，我的移民路也走了將近20年。有苦有淚、有甜也有笑…總結下來：從當初孑然一身的莽撞青年，到現在考了公民，也是有妻有兒，有家有業…物質夠用，精神富足，我很欣慰。

老婆勸我不要寫這些，「這麼多年過去了，沒見你有什麼出息」。我不太同意，為什麼不寫呢？即便我是個平凡的路人，一樣也有我認為「轟轟烈烈」的來時路。

★專業廚師 20幾歲來美

我上學時間不多，17歲初中畢業後，就去上了職業學校學烹飪，算是科班出身，行業實操的專業廚師。20幾歲有機會來到美國，起初在中餐館炒菜。當年在洛杉磯鑽石廣場的大上海餐廳吃過「肉蟹炒年糕」…的讀者，說不定是我做的喔。2008/2009年去過洛杉磯哈仙達「口品小館」點過餐的，說不定也有嘗到我的手藝。

我為自己來美國後，職業上的無縫對接很是開心，因為不需要從低階學起。當時，我去哪裡炒菜，在廚房都是最年輕的，但廚藝不輸任何人。很多老師傅不相信我能勝任，還沒開始好好工作，就一個勁兒地勸我去前面做前台。雖然心思有過動搖，因為前台賺得多，後來還是不忍丟掉自己堅持多年的廚藝。

直到2010年，我決定買房的時候，確實需要多賺一點錢。我去學了開商業卡車，從一個翻勺的廚師，變成了手握方向盤的卡車司機。從2010年到疫情 之前，我一直行駛在美國本土的48個州，加拿大的溫哥華也去過很多次，包括外海的海島，順著Nanaimo一路南下，狹長的路、鹹鹹的海風、茂密的植被，還有站在松樹上的白頭鵰。都是令我難忘的一幕幕。

我之前經常吹牛：之前的職業是吃遍美食，後邊的職業是走遍全美。不過，跑遍全美之後，每次快回到洛杉磯的時候，才有了「近鄉心切」的感覺。那時候我知道，我已經真的把美國當成了自己的家，不再總思念遠方的故國，以及遙遠的故鄉，「虛無縹緲虛無用，心安之處即為家」。

寫完上一段，老婆催我吃晚餐。餐桌上，喝了點小酒，又想起這個題目，「移民之路」更是心生感慨，來美國快20年了，雖然英文不怎麼樣，倒也能勝任工作。自認為，對這個國家還有點認知。開卡車十幾年，有九年在全國各地跑，美國的48個州（阿拉斯加和夏威夷除外）也是走遍了。前些日子還有大陸的同學問我：「你在那邊受歧視 嗎？」我忽然不知道怎麼回答。

★遇到困難 陌生人幫忙

什麼叫歧視？歧視好像是自我定義的一個東西，「你自己感覺歧視就是，自己沒感覺就不是。」我幹嘛那麼脆弱，為一些人的低水準，讓自己不舒服？想了半天，似乎我一路上遇到的更多是感動。比如開卡車，兜裡揣幾十元現金，跑幾個月都沒碰過，路上幾乎不怎麼花錢。遇到困難，從來沒感覺走投無路，因為會有很多看似「不相干的陌生人」來幫你。

舉幾個例子吧：剛入行不久，跑冷凍櫃去新澤西，拉了一車菠菜。到了地方，有個托板倒了，有個印度司機看到了，過來幫我一起把一箱箱的菠菜碼好。告訴我，下次裝貨應該把最後一板放在中間，拿綁帶綁緊就不會倒了，幫完我，他扭頭就走了，就剩下我一個勁兒地說：「Thank You！」

另一次在亞利桑納州，輪胎爆了，去加油站補胎，鎖備胎的鎖沒有鑰匙，只能借大鉗子剪開。去找了個白人司機借，夾了半天，鎖是剪開了，可是鉗子也讓我弄壞了，鉗子的把手彎了。我自己知道，那工具需要25元，還要加稅；還回去的時候，我拿了25元給他，他衝我笑了笑，留下五元，還給我20元，我還是只剩下說：「Thank You！」

還有一次在賓夕法尼亞州，也是剛開卡車不久，晚上到了加油站，準備休息。但只剩很少幾個車位，很難倒車進去，試了幾次沒成功。也是一個白人司機，前後指揮了半小時，終於倒進去，順利停好車，睡覺。他過來跟我擊掌，告訴我倒得不錯，我都有點不好意思。

冷凍櫃裡邊大多是裝凍貨和食品，要求裡邊必須乾淨，我借旁邊老外的掃帚去打掃。等掃完了，掃帚也斷了，拿十元給他，他不要。看我都出汗了，還從他車裡拿飲料給我，我卻與他素不相識。

更不要說，在德州有人敲我車門，我以為他們需要我幫忙。原來他們是自駕旅遊的，告訴我，他們快到家了，把車裡剩的食品全部送給我，有火腿、雞肉、蔬菜，還有一大堆罐頭食品，而我與他們素不相識。

每次感恩節、聖誕節、新年，總能遇見路上的好心人，送給還在路上的司機小禮物。也許只是一個小食品、一個三明治、一包小禮物和一句「聖誕快樂」、「感恩節快樂」、「新年快樂」。那滋味，即使此生有一次，也要感恩，感恩他們的善良細心，感恩自己的幸運。而我遇見了不止三、五次，多於七、八次，在他們眼裡，我應該只是一個外國人。

不過，這一樁樁、一件件看似瑣碎又令人感動的小事，組成了我奔波勞碌而又充實的這些年。先前剛開車時常在想，「以前炒菜的那些年，能不能把炒的菜裝滿整個53呎的大卡車？又能餵飽多少人？現在開的卡車，又運了多少貨？滿足多少人的吃穿用度？」

尤其疫情那些年，我們開著卡車穿梭在美國各地，讓籠罩在疫情陰霾下的人們，不至於缺少生活物資。有幸參與其中，能幫助到更多的人，想起來感覺特別榮幸。

這就是我的移民路，從一個一文不名的廚師，變成了另一個一文不名的卡車司機。哲人說「我思故我在」，我想說：「我勤勞肯幹，我心安理得。」

移民的盡頭是入籍，自從入籍，並且有了孩子之後，越來越熱愛這片自由的土地，熱愛我家園所在的地方，感恩。