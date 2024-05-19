移民故事／J-1簽證 「你第一個來辦豁免」

「我永遠忘不了這一天，我搭乘的飛機騰空而起，那熟悉的城市和鄉村急速遠去，機翼下的海水由黃變綠，再由綠變藍。我凝視最後一抹海岸線在天際消失，淚水止不住奪眶而出。離開這生我養我的土地，去向那遙遠的陌生國度，今後的一切會是怎樣的呢？」這是我在1990年9月15日的感言。那一天，已過不惑之年的我，告別家人，手持花光積蓄換來的機票，袋裡僅有按規定兌換的40元，踏上了赴美之途。

★不惑之年 用積蓄換機票

1978年我考取文革後第一屆研究生，畢業後從事與運動相關的人體科學研究。雖然獲得國家體委頒發的科學技術進步獎，我體認到自己的研究思路狹窄、又缺乏先進儀器；既然遇到瓶頸，自然希望能出國深造。當時留學之風正盛，人們各找門路。我分析多數途徑都不適合自己：公派出國輪不到、自費留學缺擔保、考獎學金不夠年輕。思來想去唯一的途徑，就是基於自己的研究，尋找相應科研機構。於是我寫信給相近研究領域的學者，並附上自己的論文。

不久，我收到哥倫比亞大學Heymsfield教授的邀請信：「我欣賞你在骨骼肌領域的工作。如果你願意，我想邀請你來我的實驗室，繼續這方面研究。」能到世界名校，我當然求之不得。

我到美國駐滬領事館，簽證 官問了幾句，就批准了我作為訪問學者的J-1簽證。家人們為此感到高興，然而在一波三折的移民 路上，這只是跨出了第一步。

來到哥大 ，H教授要我探討人體組成之間的數量關係。他每天給我三、五篇文獻，我常讀到深更半夜，卻被不同的學術觀點搞得暈頭轉向。體內40多種組分之間究竟存在什麼樣的數量關係？許多作者包括本學科的權威，提出了不同觀點和模型，「公說公有理、婆說婆有理」，這些觀點和模型相互矛盾，又各有缺陷。在相當長時間裡，我的研究陷入無所適從、無法深入的困境，多次想過放棄，卻又於心不甘。

★靈感閃現 建構全新模型

就在一籌莫展之際，一個想法如電光般在腦海閃過：既然現有的觀點都不完善、現有的模型都不理想，為什麼還要糾纏其中？為什麼不能提出自己的全新觀點？我得到H教授的全力支持，接下來幾個月我們常常討論。

我把建構的新模型命名為人體組成五層次模型，把論文修改了50多遍，寄給本學科最權威的《美國臨床營養學雜誌》。該刊錄用率僅20%；即使錄用，也要經過兩輪修改、耗時一年才能刊出。沒料到僅兩個月，我就收到錄用通知；主編認為這是開創性研究，在第三個月就刊登了。

當時電郵還未問世，學者們為獲取最新科學訊息，主要靠向論文作者索取單行本。我們的論文發表後，100多封信件紛至沓來。五層次模型引起了極大反響，成為人體組成學的理論基石之一。不過當時我並沒有意識到，這對留在美國是多麼重要。

某日，H教授找我長談。他說，來到哥大的外國學者很多，能留下的卻很少。絕大多數學者都離開了，有些人是好教師，但不適合做研究；有些人來美是為了鍍金，沒有心思做研究；還有些人是為掙美元，下班還去餐館刷盤子。H教授認為，我在建構五層次模型的過程中，展現出創新能力，而這正是科學研究最需要的。他問我願不願意留下，我當然願意。聽到這裡我恍然大悟，原來老美挑選人才是「廣種薄收」。如果我在先前畏難而退，那麼就不會有這次談話。不過H教授話鋒一轉，提醒我J-1簽證將到期，要快點辦理長期居留。

我找到移民律師諮詢，律師說J-1是美國新聞總署經辦的非移民簽證，持此簽證的外籍學者，到期後要回原所在國服務兩年。我問：「這麼說我非要離開美國了？」律師說：「那倒不一定，要看你的運氣。」如在黑夜看到一絲亮光，我忙著說願聞其詳。律師說如果J-1學者得到美國新聞總署豁免，就能免除回國，但前提是原所在國對豁免不持異議。

說到這裡，律師拿出一厚冊資料，詳列各國急需的學術專業。許多國家列出的急需專業在一、二十個，這些專業的學者必須回國；而不屬於急需專業的學者，就可申請豁免。翻到中國這頁時我大吃一驚：列出的急需專業囊括理工醫農文史哲藝，足有200多個，擺明了就是所有J-1中國學者必須回國，想豁免連門都沒有。

★學者簽證 險成留美阻力

於是乎J-1簽證本是來美國的助力，此時卻成為留在美國的阻力，端的是「成也蕭何敗也蕭何」。我失望地告訴H教授，他也感到失望，不過安慰我說歡迎兩年後再來；可是兩年後的事誰說得準？事已至此，我只能無奈地數日曆，等簽證到期走人。

然而天無絕人之路，就在一籌莫展之際，一位朋友要我速去中國領事館辦理J-1豁免。我將信將疑：明明在律師處得知所有專業都不能豁免的啊？不過這位朋友與領事館有聯繫，也許有內部消息？還是去看看，反正「死馬當活馬醫」，大不了白跑一趟。

第二天我到駐紐約中國領事館，剛說明來意，教育組官員劈頭就問：「你是第一個來辦豁免的，北京來的文件三天前才到，還沒通知下去呢，你怎麼就知道了？」這讓我明白朋友之言果然不虛。官員倒也爽氣，連我的專業都沒問，就拿出申請豁免的表格要我填寫。

事情順利得出奇，以至於離開領事館走在街上，我還如在雲裡霧裡：從所有專業一概不豁免，到不問專業就豁免，何以如此？

後來我得知事情原委：當時中美關係陷入低谷，為保住引進外資的大局，中方作出一些讓步，包括對J-1學者的豁免申請，中方將不持異議。

果然不久後，我接到中國大使館來信告知：「中國駐美大使館教育處已代表中國政府，向美國新聞總署出具了免除你回國服務兩年的正式照會。至此你申請豁免事，在中國方面已告結束。」

走出這關鍵一步，接下來就按部就班走程序了。此後我一直在哥大潛心研究，直至退休；這段期間我先獲綠卡，再轉公民，隨後第二代和第三代也來到美國。

★成功之路 天時地利人和

孟夫子有云，成功之路包含天時、地利、人和三要素。對我來說，天時就是中美關係機緣巧合、取消了J-1豁免的限制；地利就是身處「慧眼識珠」的哥大H教授研究組；人和就是我在研究中展現創新能力。我走通這一波三折的學術移民路，三者缺一不可。

移民美國是我人生最重要的抉擇，沒有之一。行文至此，又想起34年前告別故國時的忐忑自問：「飛向那遙遠的陌生國度，今後的一切會是怎樣的呢？」如今年逾古稀的我，可以這樣表達生活在美利堅的感受：幸福不是飽食終日無所事事，也不是聲色犬馬極盡物欲；幸福是擁有一份甘願為之傷透腦筋的工作，是在科學海洋岸邊又把美麗貝殼拾獲，是在燈下任思緒馳騁無懼地寫作，是得以在民主自由的國度踏實生活。