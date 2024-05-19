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百科／蔬果混搭植物 花園添趣味

編譯周靜芝
將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是紐約州一處花園裡開花的韭菜。（美聯社）
將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是紐約州一處花園裡開花的韭菜。（美聯社）

春天正是蒔花弄草的季節，美聯社園藝作家達米雅諾(Jessica Damiano)指出，將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」(foodscaping)；如果庭院空間夠寬敞，不妨考慮這種賞花與種菜兼得的方式，可為花園增添視覺趣味。

以下是達米雅諾提供的一些基本種植原則：

1.所有植物，無論是食用還是觀賞，都應依據其對日照、水與肥料的需求進行分類。千萬不要把它們混在一起，否則將導致一場「災難」。

2.即使兩種植物都喜歡陽光，還要考慮其中一種是否會長得太大，以致遮住另一種植物。

3.遵循種子包裝或植物標籤上建議的種植間距。這樣做是為了適應植物長大後的大小，防止因過度擁擠而導致真菌、黴菌等病害，同時也能保護附近的觀賞植物。

4.種植食用植物時，宜考慮保持適當通道，可方便經常監看病蟲害、澆水與收成，避免踩踏這類多年生與一年生的植物。

將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園...
將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園裡種植著可食用的大麥、小麥和蕎麥，旁邊生長著罌粟、飛燕草和深紅色三葉草。（美聯社）

玫瑰花附近種小番茄

番薯是一種蔓生的美麗植物，心型葉子生長起來既茂盛又迅速，可填補裸露的表土，作為一年生的地被植物；可愛的紫色花朵，也讓人聯想起它們的牽牛花親戚。達米雅諾計畫將蔬菜都種在花圃的邊緣，但她表示，也可以讓它們在棚架上生長。

她說，她還會在玫瑰花附近種植小番茄，它們會向土壤散發出化學物質茄鹼(solanine)，可保護灌木免受真菌侵害而長出黑斑，這種黑斑是玫瑰的致命殺手。此外，若種植的玫瑰可結出玫瑰果，小番茄也能為它們下半年的成熟期揭開序幕。達米雅諾策略性地選擇了能抵抗輪枝菌(verticillium)與鐮孢菌(fusarium)枯萎病的番茄品種，因為玫瑰也很容易感染這類病害。

將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園...
將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園裡番薯沿著拱型的裝置成長。（美聯社）

蔥屬植物香氣能驅蟲

達米雅諾表示，多年來她也在玫瑰下種些觀賞用的大花蔥(Alliums)，兩者搭在一起非常漂亮。今年，她還將加入一些可食用的洋蔥與韭菜。她說，從美學的角度，它們可很好地與玫瑰叢融合，遮掩住它的底部。另外，小番茄還能與蔥屬植物一起，用香氣驅走蚜蟲等害蟲。

將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園...
將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園裡有秋葵、地瓜和觀賞植物。（美聯社）

當然，打造「食用景觀」還有許多其他可能。達米雅諾指出，也可在小徑旁種些萵苣，用它們來當作花圃的邊界。紅葉萵苣(Lollo Rosa)是其中的一種，它的葉片呈紅色，有醒目的皺褶；菊苣(frisees)的葉尖捲曲、邊緣呈鋸齒狀。卷葉歐芹(Curly parsley)也很適合。

此外，達米雅諾說，彩虹甜菜(Rainbow chards)的莖有紅、黃兩色，葉片上有著有趣皺褶與彩色葉脈，可將它們與蕨類植物、三色堇和珊瑚鐘(coral bells)混合種植。

將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園...
將水果、蔬菜、香草與觀賞植物混搭的做法稱為「食用景觀」。圖中是北卡羅來納一處花園裡有番茄、辣椒、羅勒和茄子。（美聯社）

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