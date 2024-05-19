每周一書／迷離在時空裡 眷念故鄉水土

《迷離在時空裡》

《迷離在時空裡》是壯遊山海、行腳人間、反芻人生滋味的雋永之書，是作者張至璋的人生短箋。

張至璋是澳洲 聯邦文學獎、世界華文文學獎、聯合報文學獎得主，如同那些移居國外幾十年的華人 ，張至璋也眷念著故鄉的水土。無論是他鄉遇故知的感動，還是中西文化的碰撞與思考，海外華人的每一道舉手投足與呼吸，都被他細膩地寫下。

張至璋在自序〈新書在手〉一文中提到：

讀者手捧新書，會臆想書名含意，很少揣測當初怎樣訂定的。《迷離在時空裡》是最早的書名，後來遊走80個篇名，難下決定，最後還是回到起跑點。

人一生時光垂直進行，成家立業橫面發展，但不論橫豎都在時空裡運作。本書編輯擷取書中句子，放在封面，「他們把時光凍結了，卻讓時間流逝，讓自己永遠感覺新鮮。」書中循線而下，進入中心，「時間，生命和永恆都凍結了，人人是標本蝴蝶，沒有時間就無從享受絢爛。」編輯初看本書後評論：「寓哲思與深情於簡單的日常風景，餘味不盡，令人回味無窮。」雖是溢美之詞，但是「餘味，回味，趣味」，的確是初始下筆的方向。近年，國人趨附「國際觀」，憧憬「地球村」。台灣固然地窄人稠，但是放眼天下，心情總歸達觀進取，於是筆者外遊觀物，懷「非僅求備於物」，希冀「取足於身」。

那篇〈愛因斯坦的夢〉認為時光流逝非但不消極，反而積極，因為「帶來新的規律和秩序」。有篇引用索忍尼辛的話：「這些老人安詳地離開人間，就像要搬到新居去。」有篇引用余光中談苦瓜：「詠生命曾經是瓜而苦，被永恆引渡，成果而甘。」美國街頭一個遊民 說：「每天早上醒來，我感恩，還活著。」遊民問題令美國社會頭痛，但是少見「自我了斷」的遊民，他們沒有窩，仍然熱愛生命。反倒是富有，有成就的人，有時在安樂窩裡選擇這種無奈而背棄時光的傷感方式。

《迷離在時空裡》一書共分四章，包括近80篇雜文、文評及時論等文章，圖文並茂，文章曾發表於台灣及海外多家媒體與雜誌，為張至璋歷年的精粹文集。

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