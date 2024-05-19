我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

每周一書／迷離在時空裡 眷念故鄉水土

紐約世界書局
《迷離在時空裡》
《迷離在時空裡》

《迷離在時空裡》是壯遊山海、行腳人間、反芻人生滋味的雋永之書，是作者張至璋的人生短箋。

張至璋是澳洲聯邦文學獎、世界華文文學獎、聯合報文學獎得主，如同那些移居國外幾十年的華人，張至璋也眷念著故鄉的水土。無論是他鄉遇故知的感動，還是中西文化的碰撞與思考，海外華人的每一道舉手投足與呼吸，都被他細膩地寫下。

張至璋在自序〈新書在手〉一文中提到：

讀者手捧新書，會臆想書名含意，很少揣測當初怎樣訂定的。《迷離在時空裡》是最早的書名，後來遊走80個篇名，難下決定，最後還是回到起跑點。

人一生時光垂直進行，成家立業橫面發展，但不論橫豎都在時空裡運作。本書編輯擷取書中句子，放在封面，「他們把時光凍結了，卻讓時間流逝，讓自己永遠感覺新鮮。」書中循線而下，進入中心，「時間，生命和永恆都凍結了，人人是標本蝴蝶，沒有時間就無從享受絢爛。」編輯初看本書後評論：「寓哲思與深情於簡單的日常風景，餘味不盡，令人回味無窮。」雖是溢美之詞，但是「餘味，回味，趣味」，的確是初始下筆的方向。近年，國人趨附「國際觀」，憧憬「地球村」。台灣固然地窄人稠，但是放眼天下，心情總歸達觀進取，於是筆者外遊觀物，懷「非僅求備於物」，希冀「取足於身」。

那篇〈愛因斯坦的夢〉認為時光流逝非但不消極，反而積極，因為「帶來新的規律和秩序」。有篇引用索忍尼辛的話：「這些老人安詳地離開人間，就像要搬到新居去。」有篇引用余光中談苦瓜：「詠生命曾經是瓜而苦，被永恆引渡，成果而甘。」美國街頭一個遊民說：「每天早上醒來，我感恩，還活著。」遊民問題令美國社會頭痛，但是少見「自我了斷」的遊民，他們沒有窩，仍然熱愛生命。反倒是富有，有成就的人，有時在安樂窩裡選擇這種無奈而背棄時光的傷感方式。

《迷離在時空裡》一書共分四章，包括近80篇雜文、文評及時論等文章，圖文並茂，文章曾發表於台灣及海外多家媒體與雜誌，為張至璋歷年的精粹文集。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

遊民 華人 澳洲

上一則

大仁說財經／去年撒錢看演唱 今年粉絲縮手？

下一則

理財百科／有年費的信用卡 福利會更好嗎？

延伸閱讀

飽受遊民困擾 好萊塢商家竟出此奇招自救

飽受遊民困擾 好萊塢商家竟出此奇招自救
祖父為了買醉託不認識遊民顧7歲孫女 警出動直升機尋獲

祖父為了買醉託不認識遊民顧7歲孫女 警出動直升機尋獲
好萊塢錄音室外成排大花盆 阻擋遊民搭帳篷

好萊塢錄音室外成排大花盆 阻擋遊民搭帳篷
密州遊民竊居超市樓頂1年 還有電腦、咖啡機

密州遊民竊居超市樓頂1年 還有電腦、咖啡機

熱門新聞

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

2024-05-12 19:50
亞馬遜創辦人貝佐斯與母親賈克琳・貝佐斯。（取自Instagram@jeffbezos）

封面故事／讚母親伯樂 貝佐斯媽媽 為他賭一把

2024-05-12 11:30

退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

2024-05-12 22:07
土耳其伊斯坦堡的「藍色清真寺」。 (圖／123RF)

退休生活／長者旅行 3城市最值得一遊

2024-05-12 22:55
雪梨殺傷事件中，38歲捨命拯救愛女的母親艾希莉．古德。(路透)

封面故事／悼澳洲媽咪 雪梨慘案 她捨命救愛女

2024-05-12 12:55
「StoryPatio」第一本完成的傳記作品《記憶中的大紅花來自千甲里》。新竹千甲里是作者母親的故鄉，大紅花指的是台灣鄉村常見的朱槿花。(StoryPatio提供)

封面故事／寫媽媽的故事 開啟我和家的連結

2024-05-13 01:30

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中