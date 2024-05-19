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星座／5月19日至5月25日 巨蟹座幸運降臨 天蠍座走桃花運

科技紫微網

2024年5月19日至5月25日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本週你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：古銅青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：象牙白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座   2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

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