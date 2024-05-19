星座／5月19日至5月25日 巨蟹座幸運降臨 天蠍座走桃花運
2024年5月19日至5月25日12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★★☆
本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。
幸運色彩：生態綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★☆☆☆☆
在衰運罩頂之下，本週你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。
幸運色彩：古銅青
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。
幸運色彩：象牙白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
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