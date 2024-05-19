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理財百科／有年費的信用卡 福利會更好嗎？

編譯周靜芝
沒有人喜歡申請信用卡還要繳年費。(美聯社)
沒有人喜歡申請信用卡還要繳年費。(美聯社)

沒有人喜歡申請信用卡還要繳年費，但如果它的附加價值超過所支付的錢，或許也值得。雅虎(Yahoo)網站報導稱，一般來說，消費者最好把重點放在信用卡的福利上，而非回饋的比率，因為許多免年費的信用卡也能提供很好的回饋。

例如，第一資本(Capital One)的Venture X回饋信用卡收取高昂的395元年費，但它還提供每年300元的回饋，用於透過Capital One Travel預訂的旅行，並在滿一年後開始每年獎勵價值100元的1萬英里哩程。

即使不是經常旅行的人，每年抵消年費也不是太困難的事，這還沒考慮到該信用卡的其他頂級優惠，包括免費使用機場貴賓室等。

考量實際會用到的福利

信用卡提供許多有價值的福利，但有些可能並不符合每個人的消費習慣或生活方式。

美國運通(American Express)的白金卡(Platinum Card)年費高達695元，但每年所提供福利的潛在價值便超過1500元；其中一些福利更是超值，例如使用該卡支付影音串流平台孔雀(Peacock)、迪士尼+和Hulu等數位娛樂服務，每年就可獲得高達240元的回饋。

然而，有些信用卡福利較難用上，例如每年最多可獲得200元的回饋，用於支付非購買機票的附加費用上，而且只能選擇一家航空公司來賺取這項福利。

所以不要光憑信用卡的福利價值來判斷，而是要考量自己的生活方式、旅行習慣和消費偏好，以便能輕鬆享用到信用卡所提供的福利。如果僅為獲得優惠而不得不大費周章、或是花費原本不會花的錢，那就不值得了。

不要忘記開卡獎金

收取年費的信用卡並不一定比免年費的信用卡提供更好的回饋比率，但它們通常提供更多的開卡獎金(welcome bonuses)。

例如第一資本的Venture回饋信用卡的年費為95元，基本回饋比率為每消費1美元可累計2英里哩程。花旗的雙倍現金卡(Double Cash Card)為所有消費一律提供2%的現金回饋，並且不收取年費。

長期來看，使用這兩張卡進行日常消費通常可獲得相同價值的回饋，但對於新持卡人來說，Venture卡在前三個月消費4000元即可獲得7萬5000英里的回饋哩程，相當於750元的價值，足以抵消數年的年費。相形之下，雙倍現金卡在前三個月消費1500元可獲得200元的回饋。

此外，這兩張卡也提供了其他福利，可以依據個人喜好來判斷哪一張卡更具優勢；但是，如果消費者喜歡提前賺取大筆回饋，支付年費也是值得的。

信用卡 福利 現金卡

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