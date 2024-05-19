365行／沒唸大學擠進科技業 她年薪12.5萬元

29歲的鄧拉普沒有大學學位，但是透過不斷閱讀、線上訓練等方式提高自身工作價值，成為華府一家公共政策研究所、年薪12.5萬元的助理副總裁。(Ayana Dunlap個人領英網頁)

一個沒有大學學位的普通酒店女員工，憑著自身努力成功轉型，成為華府 一所公共政策研究機構、年薪12.5萬元的助理副總裁。

鄧拉普(Ayana Dunlap)18歲高中畢業前，已在賓州 切藤漢姆(Cheltenham)找到她兒時夢想的工作，在一家小酒店的前台，穿著名牌套裝協助旅客，自此一直在酒店業工作到20多歲，其間她在賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)社區學院攻讀副學士，目標是成為酒店經理。

疫情 前是酒店經理

就在新冠疫情爆發前，鄧拉普在泰森斯角(Tysons Corner)希爾頓花園酒店擔任高級銷售經理。

還在酒店工作時，她是團隊中最年輕的成員，總是被拉去解決電腦螢幕、編輯文件和刷新WiFi連接等問題，但她並不介意。不過，2020年6月的全球性新冠疫情，她與數以百萬計酒店及餐飲從業員一樣遭到解雇。

鄧拉普失業後，才考慮將自己的電腦技能轉變為職業。

有朋友說，在谷歌上看到一門免費線上課程，全國性技術培訓非營利組織Per Scholas提供為期15周的IT支援課程，完成培訓後可獲得三項認證：Google IT支援證書、CompTIA Security+認證和 CompTIA Network+認證。更大的好處是：Per Scholas 與美國各地的雇主合作，從學員中招募人才推薦給雇主。

鄧拉普接受了培訓，畢業後獲得馬里蘭州 IT服務及諮詢公司designDATA聘用，擔任二級技術支援工程師，為一些公司、組織等在辦公室設置電腦、路由器和印表機等，為疫情後重返辬公室做準備。

其中一個非營利公共政策組織、華府的銀行政策研究所(Bank Policy Institute)開出優厚條件挖角鄧拉普，出任負責營運和資訊科技的助理副總裁，年薪12.5萬元。

別低估可轉移技能

對於那些沒有學士學位，但又期望能夠找到高薪工作的人來說，鄧拉普最大的建議是︰不要低估在原來工作中的可轉移技能。可以透過閱讀、線上訓練等來提升技能，了解自己的長處向前邁進，就會在職業生涯中走得更遠。