娛樂／終於當電影主角 千黛亞「挑戰者」3人行

「挑戰者」劇照。(取材自IMDb)

亞馬遜米高梅影業出品的運動愛情電影「挑戰者」(Challengers),由曾執導「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)的盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)打造,千黛亞(Zendaya)領銜主演,講述發生在網球競技選手之間「三人行」的愛情關係。

該片的媒體評價非常不錯,美國首映登上該周末票房冠軍,在影評網站「爛番茄」上保持著87%的新鮮度。

有不少觀眾都是衝著千黛亞才走進戲院,今年27歲的她,從迪士尼影集出道,近年來在「蜘蛛人」(Spider-Man)和「沙丘」(Dune)系列電影中都有出色表現,也憑藉主演兼製作的HBO熱門影集「高校十八禁」(Euphoria,又譯「亢奮」)獲得兩項電視艾美獎。說起來,這次的「挑戰者」還是她第一次真正意義上擔任電影的主角。

編劇竄紅 影圈夫妻檔+1

「挑戰者」的劇本來自新人編劇賈斯汀庫里茨克斯(Justin Kuritzkes),他是常春藤私立名校布朗大學哲學系畢業的高材生,寫過舞台劇和小說,首次挑戰撰寫電影劇本。但光憑這一部作品,他就在好萊塢 媒體「綜藝」評選的「十大值得關注新人編劇」榜單上占有一席之地。

值得一提的是,庫里茨克斯的妻子正是去年憑「之前的我們」(Past Lives,又譯「過往人生」)一鳴驚人的美籍韓裔電影人席琳宋(Celine Song),兩人在紐約生活打拚多年,顯然很有機會成為繼「芭比」(Barbie)導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)與丈夫諾亞鮑姆巴赫(Noah Baumbach),以及美籍華裔導演王子逸與男友「月光下的藍色男孩」(Moonlight)導演巴里詹金斯(Barry Jenkins)之後,美國獨立電影界又一對事業有成的伴侶檔。

庫里茨克斯(左)與妻子席琳宋(右)。(取材自IMDb)

「挑戰者」首映獲得1501萬美元票房,登上該周末的票房冠軍,截至5月8日,該片全球票房5329萬美元。這項成績對於這類題材的作品來說,還算勉強過得去,不過,比較其5500萬美元的製作成本,其實也有不小的回本壓力。

回到2017年時,導演盧卡格達戈尼諾的成名作「以你的名字呼喚我」在北美小規模上映,在900家影院創下1809萬美元的北美票房,他之後執導的恐怖片「窒息」(Suspiria,又譯「陰風陣陣」),最大放映規模更是只有300家戲院。2022年的「骨肉的總和」(Bones & All,又譯「骨及所有」)於感恩節檔期在2700多家影院公映,以五天計算,獲得361萬美元開畫票房,最終的北美票房也只有區區783萬美元,即便算上疫情 因素,也不是多好的成績。

因此,對盧卡格達戈尼諾個人而言,「挑戰者」的首映成績已是其銀幕生涯的最高點,值得慶賀。只是對整個北美電影市場來說,這樣的數字實在不夠解渴。

「挑戰者」電影海報。(取材自IMDb)

新片票房弱 年度爆款還沒出現

另一部新片「非紳士特攻隊」(The Ministry of Ungentlemanly Warfare,又譯「絕密型戰」)回本壓力也大,這部斥資6000萬美元獨立製作的諜戰動作片由蓋瑞奇(Guy Ritchie)執導,亨利卡維爾(Henry Cavill)和艾莎岡薩雷(Eiza González)主演。北美發行權由獅門影業買下,在2845家影院上映,首映票房900萬美元,排在當周的周末票房榜第四位。

「非紳士特攻隊」改編自英國歷史學家達米安劉易斯(Damien Lewis)的同名暢銷書,講述二戰時由邱吉爾直接領導的一支秘密部隊,靠著各種非傳統、完全「非紳士」的作戰方法,擊破納粹陰謀,繼而扭轉戰爭進程的故事。目前,「非紳士特攻隊」在影評網站「爛番茄」上的新鮮度為73%,爆米花指數倒是高達94%。

「非紳士特攻隊」電影海報。(取材自IMDb)

近期的美國影廳繼續迎來原創作品上映,不過,總體票房成績都談不上有多出色,包括獅門影業發行的福音傳記片「無名英雄」(Unsung Hero)、比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgård)卸下鬼片「牠」(It,又譯「小丑回魂」)的恐怖妝容、大秀精實肌肉主演的動作片「滅世男孩」(Boy Kills World),票房都不盡理想,其中「滅世男孩」首映只拿到167萬美元票房,勉強擠進當周末票房榜第十名。似乎從側面印證,要拯救北美票房市場,還是得靠擁有強大IP的各種系列電影。

比爾史柯斯嘉主演動作片「滅世男孩」劇照。(取材自IMDb)

5月漫威 傳統 14年止步

話雖如此,但如果不提醒的話,許多觀眾或許已經忘記,從2008年的「鋼鐵人」(Iron Man)開始,每年5月,美國觀眾都會迎來一部漫威電影,扣除受到新冠疫情影響的2020年和2021年,這項傳統延續了整整14年,到了今年正式畫上句點。去年的「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3),成了最後一部在5月上映的漫威電影,今年的「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine,又譯「死侍與死黨」)檔期預定在7月,而預計2025年上映的「美國隊長4:美麗新世界」(Captain America: Brave New World)被安排在2月情人節檔期。

在過去的這十幾年裡,因為漫威電影的固定出場,暑期檔已提前到了5月開始。今明兩年,沒了定檔5月上映的漫威電影,暑期檔是否要重新定義,是否還能像過去那樣點燃美國電影觀眾的熱情,目前看來都是未知數。

而IMAX公司早前公布季報,雖然「沙丘2」在整個3月表現強勁,場場爆滿,卻無法改變北美電影市場整體不振的大趨勢。IMAX的2024年北美地區第一季營收年減幅達9%,由8690萬美元降至7900萬美元。

2023年的前三個月,靠著「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)、「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)等幾部爆款的加持,IMAX第一季的營收相當出色。但今年受制於去年的好萊塢大罷工,新片供應出現問題,也直接影響了IMAX的片源。許多觀眾認為2024年至今,只有「沙丘2」這部影音大片真正值得花錢升級IMAX欣賞。也因此,該公司今年第一季的全球範圍2.61億美元票房收入中,有54%來自「沙丘2」

(取材自澎湃新聞)