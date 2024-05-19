娛樂／終於當電影主角 千黛亞「挑戰者」3人行

「挑戰者」劇照。（取材自IMDb）

亞馬遜米高梅影業出品的運動愛情電影「挑戰者」（Challengers），由曾執導「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）的盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）打造，千黛亞（Zendaya）領銜主演，講述發生在網球競技選手之間「三人行」的愛情關係。

該片的媒體評價非常不錯，美國首映登上該周末票房冠軍，在影評網站「爛番茄」上保持著87%的新鮮度。

有不少觀眾都是衝著千黛亞才走進戲院，今年27歲的她，從迪士尼影集出道，近年來在「蜘蛛人」（Spider-Man）和「沙丘」（Dune）系列電影中都有出色表現，也憑藉主演兼製作的HBO熱門影集「高校十八禁」（Euphoria，又譯「亢奮」）獲得兩項電視艾美獎。說起來，這次的「挑戰者」還是她第一次真正意義上擔任電影的主角。

編劇竄紅 影圈夫妻檔+1

「挑戰者」的劇本來自新人編劇賈斯汀庫里茨克斯（Justin Kuritzkes），他是常春藤私立名校布朗大學哲學系畢業的高材生，寫過舞台劇和小說，首次挑戰撰寫電影劇本。但光憑這一部作品，他就在好萊塢 媒體「綜藝」評選的「十大值得關注新人編劇」榜單上占有一席之地。

值得一提的是，庫里茨克斯的妻子正是去年憑「之前的我們」（Past Lives，又譯「過往人生」）一鳴驚人的美籍韓裔電影人席琳宋（Celine Song），兩人在紐約生活打拚多年，顯然很有機會成為繼「芭比」（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）與丈夫諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach），以及美籍華裔導演王子逸與男友「月光下的藍色男孩」（Moonlight）導演巴里詹金斯（Barry Jenkins）之後，美國獨立電影界又一對事業有成的伴侶檔。

庫里茨克斯（左）與妻子席琳宋（右）。（取材自IMDb）

「挑戰者」首映獲得1501萬美元票房，登上該周末的票房冠軍，截至5月8日，該片全球票房5329萬美元。這項成績對於這類題材的作品來說，還算勉強過得去，不過，比較其5500萬美元的製作成本，其實也有不小的回本壓力。

回到2017年時，導演盧卡格達戈尼諾的成名作「以你的名字呼喚我」在北美小規模上映，在900家影院創下1809萬美元的北美票房，他之後執導的恐怖片「窒息」（Suspiria，又譯「陰風陣陣」），最大放映規模更是只有300家戲院。2022年的「骨肉的總和」（Bones & All，又譯「骨及所有」）於感恩節檔期在2700多家影院公映，以五天計算，獲得361萬美元開畫票房，最終的北美票房也只有區區783萬美元，即便算上疫情 因素，也不是多好的成績。

因此，對盧卡格達戈尼諾個人而言，「挑戰者」的首映成績已是其銀幕生涯的最高點，值得慶賀。只是對整個北美電影市場來說，這樣的數字實在不夠解渴。

「挑戰者」電影海報。（取材自IMDb）

新片票房弱 年度爆款還沒出現

另一部新片「非紳士特攻隊」（The Ministry of Ungentlemanly Warfare，又譯「絕密型戰」）回本壓力也大，這部斥資6000萬美元獨立製作的諜戰動作片由蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，亨利卡維爾（Henry Cavill）和艾莎岡薩雷（Eiza González）主演。北美發行權由獅門影業買下，在2845家影院上映，首映票房900萬美元，排在當周的周末票房榜第四位。

「非紳士特攻隊」改編自英國歷史學家達米安劉易斯（Damien Lewis）的同名暢銷書，講述二戰時由邱吉爾直接領導的一支秘密部隊，靠著各種非傳統、完全「非紳士」的作戰方法，擊破納粹陰謀，繼而扭轉戰爭進程的故事。目前，「非紳士特攻隊」在影評網站「爛番茄」上的新鮮度為73%，爆米花指數倒是高達94%。

「非紳士特攻隊」電影海報。（取材自IMDb）

近期的美國影廳繼續迎來原創作品上映，不過，總體票房成績都談不上有多出色，包括獅門影業發行的福音傳記片「無名英雄」（Unsung Hero）、比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）卸下鬼片「牠」（It，又譯「小丑回魂」）的恐怖妝容、大秀精實肌肉主演的動作片「滅世男孩」（Boy Kills World），票房都不盡理想，其中「滅世男孩」首映只拿到167萬美元票房，勉強擠進當周末票房榜第十名。似乎從側面印證，要拯救北美票房市場，還是得靠擁有強大IP的各種系列電影。

比爾史柯斯嘉主演動作片「滅世男孩」劇照。（取材自IMDb）

5月漫威 傳統 14年止步

話雖如此，但如果不提醒的話，許多觀眾或許已經忘記，從2008年的「鋼鐵人」（Iron Man）開始，每年5月，美國觀眾都會迎來一部漫威電影，扣除受到新冠疫情影響的2020年和2021年，這項傳統延續了整整14年，到了今年正式畫上句點。去年的「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3），成了最後一部在5月上映的漫威電影，今年的「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine，又譯「死侍與死黨」）檔期預定在7月，而預計2025年上映的「美國隊長4：美麗新世界」（Captain America: Brave New World）被安排在2月情人節檔期。

在過去的這十幾年裡，因為漫威電影的固定出場，暑期檔已提前到了5月開始。今明兩年，沒了定檔5月上映的漫威電影，暑期檔是否要重新定義，是否還能像過去那樣點燃美國電影觀眾的熱情，目前看來都是未知數。

而IMAX公司早前公布季報，雖然「沙丘2」在整個3月表現強勁，場場爆滿，卻無法改變北美電影市場整體不振的大趨勢。IMAX的2024年北美地區第一季營收年減幅達9%，由8690萬美元降至7900萬美元。

2023年的前三個月，靠著「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）、「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）等幾部爆款的加持，IMAX第一季的營收相當出色。但今年受制於去年的好萊塢大罷工，新片供應出現問題，也直接影響了IMAX的片源。許多觀眾認為2024年至今，只有「沙丘2」這部影音大片真正值得花錢升級IMAX欣賞。也因此，該公司今年第一季的全球範圍2.61億美元票房收入中，有54%來自「沙丘2」

（取材自澎湃新聞）