料理功夫／韓式辣味甜不辣

韓式辣味甜不辣

職業婦女下班回到家，有在最短時間把飯菜端上的壓力，卻常常對著冰箱的食材不知道從哪下手，這道簡單又下飯的料理，在幾分鐘內就能輕鬆搞定。

材料：

甜不辣、紅蘿蔔、木耳、毛豆、韓式辣醬、食用油、糖。

做法：

1.紅蘿蔔切薄片，熱炒鍋，倒入食用油，把紅蘿蔔炒軟。

2.加入甜不辣同炒至今外表稍微焦黃。

3.加入木耳和毛豆，拌入韓式辣醬和糖，再加入一點水，攪拌均勻即可。

小叮嚀：

1.韓式辣醬有分中度辣和高度辣，以家人可以接受的辣度選擇購買。

2.也可以加入任何家人喜歡的食材，例如玉米粒、百頁豆腐、豆皮，或蝦仁、干貝、花枝。

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