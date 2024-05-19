料理功夫／消暑解渴 低糖冬瓜飲品

檸檬冬瓜茶

想喝冬瓜茶，自己做冬瓜糖，既營養又衛生。炎熱的天氣裡，來一杯清涼的冬瓜飲品，讓人暑氣全消，沁涼無比。冬瓜利尿，消水腫，降火氣，美容養顏。

自製冬瓜糖

食材：冬瓜480公克、水。

調味料：二砂糖 160公克、黑糖 80公克。

做法：

1.冬瓜洗淨去皮去籽，切小塊，放入大碗中，加入二砂糖、黑糖，攪拌均勻，醃製冬瓜，蓋上保鮮膜，放入冰箱過夜。

用砂糖與黑糖醃製冬瓜

2.隔日取出醃製冬瓜，倒入果汁機或是調理機，將其打碎，呈冬瓜糖蜜綿密狀，倒入鍋中。

3.放入電鍋中，蒸熟冬瓜糖蜜。

4.冬瓜糖蜜，可以冷凍製成冰塊，或是放入冰箱冷藏，即是自製的冬瓜糖。

自製冬瓜糖

冬瓜茶

食材：自製冬瓜糖、冷開水。

做法：取適量的冬瓜糖，以冷開水沖泡之，即是冬瓜茶。

冬瓜鮮奶

食材：自製冬瓜糖、鮮奶。

做法：取適量的冬瓜糖，以鮮奶沖泡之，即是冬瓜鮮奶。

檸檬冬瓜茶

食材：自製冬瓜糖、檸檬、冷開水。

做法：檸檬洗淨，搾汁，即是檸檬汁；取適量的冬瓜糖，加入檸檬汁，然後以冷開水沖泡之，即是檸檬冬瓜茶。

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