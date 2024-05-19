雪花酥

年少時，喜歡吃牛軋糖，隨著年齡的增長，牙齒的咬合力卻一年不如一年，雪花酥看去有點像牛軋糖，口感上比牛軋糖來得更軟、也不太黏牙，一口接著一口，吃得不亦樂乎。

食材：

麗兹餅乾（Ritz Crackers）200克、小型棉花糖 180克、奶粉 60克、無鹽奶油 60克、混合果乾 120克。

工具：

烘焙紙1至2張，擀麵棍。

雪花酥食材

作法：

1.在大碗中放入小型棉花糖、奶粉混合一下備用。

2.在另一個碗中，把麗兹餅乾對半稍微捏散，混合果乾切丁，兩樣混合備用。

3.在平底不沾鍋開中小火，放奶油煮至融化，再放入混合過的棉花糖同煮，攪拌至棉花糖軟化。

倒入混合好的餅乾和果乾 ，用塑膠鏟以翻拌的方法快速兜勻。

4.倒入混合好的餅乾和果乾，用塑膠鏟以翻拌的方法快速兜勻，讓所有的食材都黏在一起，就可關火。

5.趁熱把攪拌均勻的食材倒入烘焙紙上，上面再用烘焙紙蓋上，用手按平，再用擀麵棍擀開所需的厚度，再把邊緣塑型至方型(利於切割)。

用烘焙紙蓋上，用擀麵棍擀到所需厚度。

6.靜置約30分鐘放涼後，如果太黏，可在上面撒上些奶粉防沾，再用切麵包的鋸齒刀切開所需的大小。

小叮嚀：

1.食材要預先準備好，棉花糖軟化後，要快速操作，不可煮太久，會影響口感。

2.奶粉可用可可粉代替，也可兩者一起混合著用，也可不加。

3.可以用任何自己喜歡的餅乾、果乾、堅果代替。

兩種不同口味的雪花酥

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