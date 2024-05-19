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料理功夫／透抽氣炸了

捷希

連日春雨過後，陽光微微探出頭來，院子裡的玫瑰嬌艷欲滴，大兒子急著向我展示在中文班學習的成語，他說：「媽媽，院子裡的玫瑰花枝招展，真是漂亮！」，愛吃東西的三歲多小兒子說：「花枝在哪裡呢？我想要吃！」大家聽了笑得東倒西歪，我也從冷凍庫拿出珍藏的真空包裝「透抽」準備料理，雖然不是花枝，但也實屬是花枝的親戚呢！

材料：

急凍真空包裝透抽兩尾、檸檬一小顆、調味料（酪梨油一湯匙、米酒兩瓶蓋、蒜鹽一茶匙、燒烤調味粉一茶匙、蒜蓉半碗）、烤熟白芝麻一湯匙。

做法：

1.急凍透抽前一晚放冷藏低溫解凍，拆開包裝後，把頭和身體輕輕拉開（不要太大力，以免頭和內臟斷掉，更難處理），身體內的透明軟骨也拉出來丟掉，輕輕把身體外層的薄膜劃一刀，沿缺口撕除外皮；用刀子在眼睛上劃一刀，準備清洗。

2.水龍頭開小水，邊清洗邊搓揉透抽眼睛，去除眼珠，連著頭的墨囊和內臟輕輕拔除，觸角也要清洗；身體內外部的黏液沖洗乾淨，再將全部清洗過的透抽擦乾。

3.把透抽身體等分輕切（不要切斷成圈），背鰭切花刀，烤盤上鋪一層錫箔紙，將透抽擺上排整齊，把調味料均勻塞入身體，剩餘的調味料用刷子把其餘透抽刷勻。

4.把烤盤送入氣炸烤箱，溫度設置370度F烤7分鐘，時間到小心拉出烤盤觀察，不用翻面（身體內的調味料才不會撒出來），再送入烤箱，溫度設置370度F烤5分鐘，時間到拉出烤盤觀察，如果想要脆一點的口感，再送入烤箱，溫度設定370度F烤2分鐘，拉出烤盤，在透抽上擠些新鮮檸檬汁和撒上白芝麻，完成！

小叮嚀：

1.處理透抽動作要輕柔，切勿大力，以免透抽斷裂更難清洗，多加練習，熟能生巧，成品的賣相更佳。

2.使用急凍真空包裝海產，調味料可簡化，即可享用食材原始的鮮甜滋味。

3.善用氣炸烤箱，不僅可保留食材鮮味，也可免除顧爐火和油煙四溢的廚房。

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