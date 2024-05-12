移民專頁／為海外人才計畫工作 恐影響移民批准

曾參與中國的「千人計畫」，會否影響申請綠卡？(路透)

李翼民律師主答（李亞倫律師合夥人）

讀者問：

我在美國生物化學博士畢業後加入了一家公司。OPT用完後，我轉到了O-1。我申請H-1B多年未果，最近被解雇了。雖然早有預料，也找了好久的下家，但生技公司從去年開始就開始大量裁員。資本市場上很難找到願意經營O-1的公司，恐怕最後只能回國了。幸運的是，NIW獲得批准，但需要幾年的等待才能回來。既然我正考慮回國工作幾年，為什麼不嘗試申請國內的人才引進計畫？但由於先前有千人計畫 被調查的問題，感覺這些人才引進計畫有點敏感，擔心會影響綠卡得不償失。我想向律師尋求建議。

答：

我通常不建議你在等待EB-2優先日期排期的時間為海外高層次人才引進計畫(千人計畫)工作，假設你的I-140／EB-2NIW申請已獲得批准。雖然當你的優先日期排到時，它最終可能不會影響你移民簽證 申請的結果，但它很可能會危及你的申請，因為出口管理法規現在是美國政府的重點，尤其是針對中國公民。

雖然「海外高層次人才引進計畫」可能是中國鼓勵科技創新的合法計畫，但美國和其他幾個國家的執法機構對該計畫作為知識產權盜竊和間諜活動的現象表示擔憂。在你的移民簽證申請中，你必須揭露你曾為千人計畫工作。 這可能會引起對你申請的嚴格審查。在訪談過程中，你需要明確表示，你在千人計畫工作期間從未犯下知識產權盜竊或不當向中國提供美國組織商業機密的行為。

該移民官員可能會詢問你有關你在千人計畫中所做工作的尖銳問題，以及你是否利用在美國獲得的知識（以及知識的本質）來執行你的任務，或者更糟的是，根據你的知識提供培訓。因此，雖然「千人計畫」可能是你在中國等待期間薪水最高、最有聲望的就業選擇，但如果你在此類計畫中任職，你將面臨移民簽證的風險。