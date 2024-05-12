大仁說財經／降息 為何美國估比歐洲晚

美國經濟的強勁使得高通膨更有可能持續捲土重來，這使得聯準會在考慮夏季開始降息時會比歐洲央行更加猶豫。（歐新社）

大西洋兩岸的通膨可能已開始從數十年來的高點回落，但美國方面已陷入停滯，目前預計聯準會 的降息 時間會比歐洲同行來得晚。

根據聯準會首選指標個人消費支出(PCE)物價指數衡量，美國3月通膨率為2.7%，高於2月的2.5%。聯準會的目標是長期將通膨率維持在2%。

美國通膨的另一個衡量指標消費者物價指數(CPI)也呈現同樣的上升趨勢：3月CPI較2023年同月上漲3.5%，高於2月的3.2%。

在此同時，在使用歐元的20個國家中，年度CPI通膨自年初以來穩步放緩。3月為2.4%。

根據市場預期，歐洲央行 (ECB)最快將於6月開始降息，比聯準會預計時間早3個月。

甚至有跡象顯示，聯準會可能會採取一些直到最近還顯得不可思議的事情：提高借貸成本、也就是升息。聯準會理事鮑曼本月稍早表示，「如果通膨進展停滯甚至逆轉」，她將支持升息。

為什麼美國的通膨問題看來比歐洲更嚴重呢？

美國家庭的儲蓄率開始下降，這意味著美國人願意動用儲蓄來消費。（路透）

美、歐通膨率 區別不大

部分經濟學家認為，美國和歐洲的通膨率實際上並沒有太大區別，這顯示美國的狀況有些奇怪。

與歐洲央行首選的指標不同，PCE和CPI都包括自住業主的住房成本；本質上是衡量出租房屋可以賺多少錢，如果是自住就不計入。

這項指標是在追蹤房地產市場的通貨膨脹，同時計算大多數美國人擁有自己的住房。但瑞銀全球財富管理首席經濟學家多諾萬表示，人們其實並沒有感受到這些假設的住房成本。

諮詢公司凱投宏觀(Capital Economics)表示，美國CPI中自住者的住房成本的權重比PCE中的權重大得多，分別為32%和13%；但這兩個權重仍然遠大於歐元區CPI中相關項目的成本0%。

凱投宏觀副首席全球經濟學家麥克亞當(Simon MacAdam)表示，這種跨大西洋的差異誇大了近期美國和歐元區通膨之間的差異。

在使用不同的衡量標準、例如剔除這些假設的住房成本時，過去六個月美國和歐洲不包括能源和食品價格的核心CPI「非常相似」。

他在報告中寫道：「與市場評論人士最近的一些說法相反，美國並沒有面臨全面物價壓力過大的根本問題。」

因此，如果大西洋兩岸的通膨水準基本上相似，那麼為什麼各自的央行會在不同時間開始降息呢？

正如麥克亞當所說，簡單的答案是：「央行最終將根據其目標通膨指標的發展來執行貨幣政策，而不是協調或調整措施。」

而且實際情況比這更複雜。荷蘭國際集團(ING)宏觀經濟研究全球主管布熱斯基(Carsten Brzeski)表示：「在經濟成長方面，跨大西洋的分歧更大。」

美國經濟的強勁使得高通膨更有可能持續捲土重來，這使得聯準會在考慮夏季開始降息時會比歐洲央行更加猶豫。（路透）

美經濟成長 估超過歐洲

國際貨幣基金(IMF)預計美國經濟今年將成長2.7%，而歐元區僅成長0.8%。

美國雇主的招募速度創歷史新高，3月增加了30.3萬個職位。近年來，華盛頓在支持消費者和企業應對疫情方面的支出也比歐洲政府多得多，這使得美國的消費者需求尤其強勁。

雖然初步數據顯示美國第一季經濟成長弱於預期，但財政部長葉倫表示，經濟仍在「全速運轉」。

歐洲經濟反而疲軟得多，部分原因是受到能源危機的揮之不去的影響。當曾經提供歐洲40%以上天然氣進口的俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭後，該地的天然氣價格飆升至歷史新高。

結果，歐元區年度CPI高峰遠高於PCE水準。2022年這兩個比率分別達到10.6%和7.1%。

布熱斯基表示，美國經濟的強勁使得高通膨更有可能持續捲土重來，這使得聯準會在考慮夏季開始降息時會比歐洲央行更加猶豫。

他指出，美國和歐元區都有勞動力短缺問題，迫使雇主提高工資以吸引和留住工人，因而加劇服務業的通貨膨脹。但從更廣泛的角度來看，美國消費者的需求似乎更強勁。

他說，「美國家庭的儲蓄率開始下降，這意味著美國人願意動用儲蓄來消費。」「但一般而言，歐洲家庭對此會更加謹慎一些。」

研究公司TS Lombard歐洲和全球宏觀經濟總監奧奈格利亞(Davide Oneglia)也持類似觀點：「美國消費者更渴望消費，因為也許是對勞動市場更有信心。」