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退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

編譯周靜芝

許多美國人嚮往在海外過退休生活，每年有愈來愈多的人夢想成真。據「華爾街日報」報導，截至2021年，約有45萬人在美國境外領取社安金，而2008年只有30.7萬人。

理財網站GoBankingRates指出，決定定居海外時，最好先瞭解五種「隱藏」費用；如果未檢視這些可能的開支，在遠赴異國後或許會發生令人不快的意外。

1.海外生活 繳稅變複雜

據海外美國居民協會(AARO)稱，居住在海外的美國公民因複雜的公民制度而承受不公平待遇，包括高昂的報稅費用、雙重課稅風險、就業歧視與商業競爭劣勢，同時幾乎享受不到居住國內公民所能享有的福利。

2.醫療保險不會跟著搬家

海外生活投資(Live and Invest Overseas)網站指出，在國外生活雖可省下高達80%的醫療費用，但聯邦醫療保險(Medicare)的福利幾乎都不適用於美國境外。

因此，多數定居海外的退休族只能選擇購買當地保險、全球醫療保險，或不買保險、有需要時再自費。有些國家提供免費醫療服務，但非公民往往被排除在外，而這類「免費」有時未必划算且品質較差。

3.收入與財產要求

有些國家要求非公民必須擁有房產或達到最低收入門檻才能移居，RetireGuide網站理財作家西蒙斯(Christian Simmons)舉例說，葡萄牙是美國人青睞的退休生活地點，但必須在該國擁有房產才有資格獲得簽證，截至2021年，這項費用可能高達30萬歐元。

4.往返美國旅費

多數海外定居者都會不時返回美國，也會讓支出大為增加。西蒙斯說，機票看似是次要或不定期的開銷，但累積起來也相當可觀。他指出，目前飛往歐洲航班平均機票價格超過1100元，飛往亞洲平均超過1800元，較去年夏天增加了300多元。

5.貨幣匯率

「華爾街日報」報導稱，越來越多退休族選擇定居異國，部分原因是強勢美元讓海外生活看起來負擔更輕，但這會隨著時間與地理位置而變化，且要考慮長期通貨膨脹的影響。匯率並非一成不變，在退休期間隨時會出現波動。

聯邦醫療保險 退休 匯率

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