生活／文苑文學獎 26篇好文世界日報副刊分享

2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮，4日在世界日報文化中心盛大舉辦。（記者楊青╱攝影）

2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮，4日在洛杉磯世界日報 文化中心舉辦，來自全美各地的獲獎文友歡聚一堂，分享文學創作耕耘心得與豐收喜悅。該項華文文壇盛事由北美南加州華人 寫作協會、北美華人作家協會總會及洛杉磯世界日報聯合主辦，北美華文作家協會各分會和友會聯合協辦。

本届文苑文學獎共收到數百篇參賽文章，這些來自世界各地的作品充滿了豐富的文化內涵和深刻思想，為北美華文文學的繁榮注入新活力。最後八篇小說、八篇散文以及十篇小品脫穎而出獲獎。

文光華博士（中）向小品文佳作獲得者頒獎。（記者楊青/攝影）

文學比天空更廣闊

北美南加華人寫作協會會長嚴筱意致辭，疫情讓文友失去了握手和擁抱的溫度，但沒有減低寫作的熱情。她說，世界上最寬廣的是海洋，比海洋廣闊的是天空，比天空更廣闊的是文學，文學帶領人們看到全世界，看到世間美好，在黑暗中看到星光。她在祝賀獲獎者的同時，也感謝出錢出力的文友、義工和商家，讓華文文學創作活動長長久久。

洛杉磯台北經濟文化辦事處代表簡德元、洛杉磯世界日報社長于趾琴、聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、僑聯總會美西南辦事處主任文光華博士、洛杉磯桌球公開賽創辦人徐永泰博士、寫作協會顧問周愚、世界文化交流中心主任劉振民、北美作協總會會長蓬丹、副會長彭南林、世界華人婦女工商企管協會潘億玲、哈岡華協會長方孝偉等參加當天頒獎典禮。

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，文友相聚讓世界日報文氣蓬生。世界日報每日與文字為伍，尤其是新聞採訪，為明天寫歷史。她感謝社區長期以來的支持和協助，讓世界日報48年的耕耘好上加好，成為華文媒體的領頭羊。她同時祝福文苑文學獎持續舉辦，希望看到更多優秀作品刊登在世界副刊，讓更多讀者分享華人的故事。

由北美和世界各地文學專家組成的評委，對本次獲獎作品給予極高評價。

2024北美洲文苑文學獎 製表╱記者楊青

小說散文小品驚豔

在小說組中，入圍作品都展現自己獨特風采。從陸蔚青的「紙蛇」，以白蛇傳為藍本，寫實中帶有點魔幻色彩，探尋人生目標的意義；到周遠馨的「愛情終結者」，以報導性的故事手法，涉及男女百態，呈現了身世追索的故事；再到劉頌恩的「我不是討人喜歡的人」，在探討愛情的同時，也觸及了中港台之間的敏感議題，文筆流暢，情節豐富。這些作品無不展現了作者們的深刻思考與對人生的感悟。

散文組的多位作者也帶來令人驚豔的作品。鄭委晉的「似識閾限」，就診聽到的語音、語言展開文化異旅；黃樂恩的「霧的練習」，以霧作為象徵，探究人生滋味；邱瀟君的「長廊」，以尋常騎樓、迴廊解釋人生過往和逢遇。

小品文的參賽者則用簡短的文字，刻畫出了豐富的人生場景。例如徐滋妤的「野櫻」，以異鄉婚姻生活比喻四季櫻樹的變化；鄭翔銳的「偏鄉」則描繪了直銷生活的無奈；蕭景紋的 「六人行的時代」以電視劇帶來的歡樂與回憶為題材。這些小品文作品以其平實真摯的文字，打動讀者的心弦，引發了對生命的深刻思考。知名作家吳鈞堯評論︰「這次看到文苑文學獎的小品文作品尤其驚喜，作者們本於寫作初心，不耍花招，平實真摯動人，文字散發光芒，耐人尋味。」

第二屆北美洲文苑文學獎所有獲獎作品均刊登在2024文苑雜誌。世界日報副刊從5月5日開始陸續刊登，與讀者分享。