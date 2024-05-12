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流行／泰勒絲是詩人嗎？

編譯黃祖綺
流行樂天后泰勒絲在葛萊美頒獎典禮上宣布將推出新專輯「折磨詩人俱樂部」。(路透)
流行樂天后泰勒絲在葛萊美頒獎典禮上宣布將推出新專輯「折磨詩人俱樂部」。(路透)

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)公開她的第11張新專輯「折磨詩人俱樂部」(The Tortured Poets Department，簡稱TTPD)。美聯社採訪了四位專家，將泰勒絲的最新專輯與詩歌進行比較，來看看他們覺得泰勒絲是否算是一位詩人。

非主打歌曲最具詩意

波士頓學院(Boston College)教授詩歌和其他文學形式的教授艾莉森·阿代爾(Allison Adair)認為，寫詩的人認為自己是詩人，那麼他們就是詩人，泰勒絲已經證明她對此非常重視，她在過去的作品中提到過巴勃羅·聶魯達(Pablo Neruda)，以及威廉華茲華斯( William Wordsworth)，將艾米莉·狄金森(Emily Dickinson)視為影響她最深的詩人之一。

泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」的封面。(美聯社)
泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」的封面。(美聯社)

阿代爾的學生告訴她，泰勒絲的B面非主打歌曲，往往是她最具詩意的作品，詩人亦是如此，最熱門的詩總是人們最容易關注的，但在某種程度上，也因此少了詩的神秘感。

阿代爾說，泰勒絲擅長將押韻結合和意想不到的節奏，她經常會建立一種模式，但不會滿足它，通常發生在情感痛苦的時刻。

阿代爾指出，例如在「Fortnight」中，副歌比主歌有更多的切分音，也就是在同一節拍中使用了更多的音節，展現匆忙感。

她把「alcoholic酒精」 和 「aesthetic美學」兩字押韻，用元音驅動的聲音重複，聽起來很和諧。而歌名「Fortnight」是一個古老的術語，卻是一首帶有現代感的歌曲，有些暗指叛國，有些內容非常浪漫，但很多內容都是一種毫無歉意的、直白的言論，都展現出詩意。

泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」的封面。(美聯社)
泰勒絲新專輯「折磨詩人俱樂部」的封面。(美聯社)

她的寫作方式有詩意

德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)任教關於泰勒絲作品課程的伊莉莎白‧斯卡拉 (Elizabeth Scala) 表示，泰勒絲的寫作方式是有詩意的，最新的「The Tortured Poets Department」的作品呈現了印刷技術出現前，英國詩歌早期階段的風格。泰勒絲重新為這一歷史注入了新的活力。

斯卡拉認為自白詩人西爾維亞·普拉斯(Sylvia Plath)對泰勒絲最新專輯有深刻影響，她先前的歌曲「Mad Woman」and「Tolerate It」就有從普拉斯獲得靈感。

斯卡拉指出，泰勒絲最新專輯中的「Fortnight」展現了音樂的流暢性和歌詞之間的不和諧，就像這句話「My mornings are Mondays stuck in an endless February.」 展現對平凡事物的厭倦，用音樂顛覆文學。

泰勒絲的歌詞可以有很多種解讀，例如「I touched you」字面上可能是我感動了你，但也可能指的是肢體上的接觸或對情感的不忠。

粉絲們在洛杉磯觀看泰勒絲新專輯的快閃活動。(美聯社)
粉絲們在洛杉磯觀看泰勒絲新專輯的快閃活動。(美聯社)

歌曲創作者都是詩人

斯卡拉表示，泰勒絲引用了希臘神話「卡桑德拉」(Cassandra)，提到特洛伊國王的女兒，她預言了這座城市的毀滅，但受到了詛咒，所以沒有人相信她，泰勒絲從文學的角度思考說真話這件事。

威拉米特大學( Willamette University)詩歌和流行文化教授邁克爾·查薩爾 (Michael Chasar) 說，只要是歌曲創作者都是詩人，音樂家和歌手用音符和詞呈現出比詩更豐富的情感，而詩必須以不同的方式做到這一點。斯卡拉補充，泰勒絲的作品是詩，但音樂的部分其實也非常重要。

查薩爾說，從詩意的角度來看，這是一種用熟悉的隱喻來表達一個人的情感狀態的呈現方式。他補充道，「Fortnight」這個歌名也非常富有詩意， 指的14天或兩周的時間，而這對大多數的人來說，這意味著發薪水。

透過歌詞讓人關注詩

詩人阿達·利蒙(Ada Limón)表示，詩和歌詞並不完全相同，因為詩人僅能透過文字來創作作品，但是泰勒絲的確讓人們更佳關注詩，這是令人興奮的。

泰勒絲 德州 波士頓

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