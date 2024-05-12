封面故事／寫媽媽的故事 開啟我和家的連結

「StoryPatio」第一本完成的傳記作品《記憶中的大紅花來自千甲里》。新竹千甲里是作者母親的故鄉，大紅花指的是台灣鄉村常見的朱槿花。(StoryPatio提供)

在2021年，因為疫情 無法回台灣，我的思鄉之情和在異鄉的難耐，促使我決定做一些有趣的事──每周透過視訊與媽媽聊天，聆聽她的童年故事，並將之撰寫成書。

我們持續了三個月，最終完成了第一本「StoryPatio」(附註)作品，這是一本寫給媽媽的傳記書，名為《記憶中的大紅花來自千甲里》，共計2萬5000字。我從未想到這個過程竟為我們雙方帶來一場驚喜之旅。透過這些故事，我更了解了母親，發現了她從未展現過的許多面向；而媽媽也透過這段旅程，重新喚起和感恩了她生命中的美好重要時刻。

最愛的糖果 有外婆的愛

如果說聽家人說故事真的有什麼特別的魔力，那或許是我們可以從中看到自己的影子。在媽媽的人生故事中，我發現了自己；在我的人生故事中，也存留著媽媽的身影。最終會發現，我們有許多相似之處：一樣熱愛電影，一樣有蹺課的經驗，一樣追求流行，一樣會感到孤獨，也一樣害怕被父母唸，當然，也一樣對某些東西情有獨鍾。

聆聽媽媽講述她童年的故事時，我發現了許多讓我會心一笑的細節。例如，她提到她小時候最喜歡的糖果叫做「amedama」，這是媽媽的口述發音，我後來查的日語是「あめだま」，確實音讀就是「amedama」。她向我敘述時，無法準確地回憶出名字，只能用模糊的發音描述它。「糖果的外型是圓圓的、微硬的，吃起來甜甜的」，媽媽說著時不時瞇著眼，試圖重現那個記憶中的糖果。

柑仔糖是許多人幼時的甜蜜回憶。作者母親只憑記憶說出糖果名稱和描述外觀，作者找到了媽媽記憶中最愛吃的糖果「金甘糖」。(作者提供／AdobeStock授權)

後來，借助Google的科技力量，我根據她提供的片段描述，找到了她小時候喜愛的糖果。這些糖果以前販賣時，是用一個透明桶子，裡面裝的糖果就像許多彩色玻璃球。透過這段「考古」過程，我才發現媽媽喜歡的糖果叫做「金甘糖」，又稱「柑仔糖」，是台灣古早味柑仔店賣的西瓜糖球。當我拿著圖片給媽媽看時，她露出了極度開心的表情，睜大著眼睛，還要求我買來給她吃，希望重溫一下童年的快樂時光，「一顆小小的彩球，就可以繽紛我的世界」，媽媽燦笑著說。

問起媽媽為何如此喜愛吃這個糖果，背後也是一段關於她童年的故事。

在那個時代，年輕的外公是一名公務人員，每天穿梭在台肥廠做倉庫管理和作業員，朝八晚五的辛勞工作，假日則繼續在親戚家的農地做長工；而外婆在家中帶孩子，除了照顧家務之外，還需身兼數職，得種菜、並在空閒時間把農產品拿到附近市場賣，以換取其他食物，例如雞蛋和豆腐。「每當妳外婆賣完菜回來，都會有錢，就會買一些糖果回來。那時我們小孩子沒有電視，也沒有像現在這麼多的娛樂，所以每次看到妳外婆拿著菜去市場賣的時候，我們都會特別開心。」「我總是喜歡甩開其他兄弟姊妹，一個人很頑皮地爬到家附近的樹上，像隻猴子一樣張望，等待媽媽從市場回家」，母親臉上滿是笑容，那是她對從小生長的千甲里最深刻的回憶。

而我也從媽媽講述過去外婆小時候的教誨時，聽到了一條傳承下來的「家訓」。媽媽印象深刻外婆的教導就是，當時在農業「民以食為天」的文化下，外婆常常教育孩子的「農業哲學」。外婆會帶著母親和其他孩子，一起來到田地，指著稻子說：「稻子愈飽滿、愈低頭，就代表愈健康、愈好。所以，當一個人的成就愈高時，就應該更謙虛。」後來這段「有關稻穗和謙虛」的道理，幾乎無時無刻出現在我的成長過程中──從小媽媽就常和我說，做人就是要謙虛、要低調，就像愈飽滿的稻穗頭愈低一樣。

談喜怒哀樂 像朋友聊天

此外，還有許多片段斷斷續續了解到的媽媽的喜好：媽媽以前喜歡穿的牛仔褲品牌是Bigstone，這是70年代的共同回憶；在高中時期，她喜歡觀看的電影包括「畢業生」(The Graduate)、「教父」(The Godfather)、「大白鯊」(Jaws)以及蘇菲亞‧羅蘭(Sophia Loren)主演的所有電影。她總是跑去新竹的一家「華揚大戲院」看新上映的電影，特別不喜歡瓊瑤的小說作品；平日的娛樂活動則包括偶爾爬山、偶爾看電影。提及年輕時的擔憂，媽媽說當時正值台灣退出聯合國之際，年輕人對美國有些不信任，都會有點擔心。

「華揚大戲院」自1970年開幕以來，一直是新竹專門放映西洋片的大戲院。作者的媽媽特別喜歡看洋片，所以常光顧這間戲院。(取材自「臺灣記憶」網站)

在那一刻，我突然覺得她不再只是我的媽媽，總是以上對下的口氣對我說話，更像是我的朋友和知己一樣。我們的生活中充滿了平凡的快樂，但同時也會因為工作和未來感到煩惱和擔心。我在媽媽的身上，更感受到了許多因家庭而傳承下來的寶貴禮物。

父母的願望 你知道嗎？

當我們小時候寫作文時，一定都寫過「我的媽媽」、「我的爸爸」，但這寫的是我們眼中觀察到的父母，我們很少有機會真正聽到他們口中述說自己的童年、青少年時期，以及自己的願望和夢想。或是，我們都只是從其他長輩口中，拼拼湊湊地聽來他們的故事；或是，我們其實並不真正關心他們，只專注於自己。

我至今仍記得多年前有個很打動我心的廣告是這樣的：在廣告中，有好幾對子女接受訪問，但當主持人在詢問一連串有關他們自己的問題，而他們都很明確回答，卻突然問起一題：「那你知道你父母的願望嗎？」時，他們全部陷入沉默。他們發現他們知道自己哪時要買房、買車、要結婚生小孩，但卻不知道父母真正的夢想是什麼。我已經忘記那則廣告在推銷什麼，但我永遠記得它喚醒了我對「我們很少真正了解父母」這個觀念的深刻體悟。我們總是在追求自己的夢想，也期待父母支持我們，但我們真的了解他們想要什麼嗎？

過去我的工作，有很多機會去採訪名人，因此我常常聽各個企業家或創辦人如何說著他們的故事。常常我會認真傾聽，被他們經歷和克服困境所感動，也升起有為者亦若是的想法，並且相信每個人身上都有值得學習的部分。但這個採訪和理解故事的能力，我卻幾乎沒有用在自己的父母身上。

有一次，我試圖用一些了解他人的問題來了解父母，例如：

爸媽的小時候有什麼綽號？爸媽小時候最喜歡玩的遊戲？爸媽小時候最快樂和最不快樂的回憶？爸媽最愛的一部電影？爸媽最喜愛的食物是什麼？爸媽年輕時和中年的興趣有變化嗎？爸媽最喜歡的休閒活動和娛樂方式是什麼？爸媽曾經感覺最挫折的經驗？爸媽最喜歡的旅行方式和地方？爸媽有什麼想完成的夢想？

然而，我發現我竟然無法回答許多這些問題。這讓我感到有些羞愧，意識到我對父母的了解居然如此有限。但反觀父母，我相信他們從小看著我們長大，對我們的了解一定遠勝我們對他們的了解。我爸媽就常說「我自己生的小孩，我怎麼會不知道？」這樣的話，這讓我更加深信他們對我們的關愛和了解之深。

異鄉望家鄉 才懂何謂家

移民到美國後，我常常會忘記「家」在哪裡，是現在這裡嗎？還是以前那裡？

「你來自哪裡？」這是初識美國友人時，最常有的問候。而我不能只是回答我暫時居住的一個美國城市，因為我的黃色肌膚、棕黑色頭髮、嬌小纖瘦的身材，每一樣外在表徵，都透露了我不屬於這裡。他們期待我的下一句話，是說出一個不是美國的答案，像是「我來自台灣」。我確實在每一次被追問、那些殷切期盼的眼神中，比從前在台灣時，更加努力思索我來自哪裡。

在美國的日子裡，每當我愈努力辨認有關舊金山灣區 的一切時，我就花更多時間描述我記憶中的台灣面貌。當我看見地標「金門大橋」(Golden Gate Bridge)，我想起的是華人鋪橋造路的移民歷史、想起了台灣社會1970年代的「來來來，來台大；去去去，去美國」的風潮；當我品嘗到廣東人的腸粉料理時，我想起的是母親家鄉的客家粄條和新竹炒米粉；當我聽到著名的數學家丘成桐、矽谷創業之神陳五福、著名僑領鍾僑徵、加州「台灣客家會」創始人楊貴運等的名字，都是與媽媽有關的客家人時，我就會會心一笑。彷彿，我不能單獨的認識舊金山灣區，而是必須將家鄉也一起放進來複習，以及將兩座城市拿來對比。

找到與家鄉的連結之於我的意義，就像是提醒我，即使我遠在好幾千萬里的另一端，也能找到回家的路。而母親的口述故事，就是我與她、與家、與台灣的連結。

「StoryPatio」的故事就這樣因為在異鄉、在疫情的侷限下，而悄悄開始了。我相信藉由這個過程，許多人會和我一樣產生有意義的生活和更深厚的連結，更加了解自己的家。