星座／5月12日至5月18日 金牛座驚喜一周 水瓶座走得艱難

2024年5月12日至5月18日12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資 可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：奶油白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

不管你過去有多自信，本周所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

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