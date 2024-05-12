憶往／當年戰鬥英雄 小鎮享晚年

2014年，美軍退休飛官David Thatcher(左)93歲時，接受好萊塢華裔編劇張大星採訪。(張大星提供)

好萊塢電影編劇張大星十年前在採訪杜立德飛行縱隊一位年過九旬的飛官時，問了一個很多華人 民眾關心的問題：從東京轟炸行動平安凱旋的戰鬥英雄，晚年收入多少？得到的答案是2萬5000元。

經杜立德飛行縱隊之友聯盟的介紹，張大星瞭解到，到2014年前後，當年參加杜立德東京空襲的飛官僅剩下四、五人，而且人數幾乎每年都在減少。聯盟負責人介紹說，蒙大拿(Montana)的一位老飛官柴契爾(另譯撒切爾，David Thatcher)，當年就是行動隊的飛官之一。

「我當隨即租了車子，一路向北，開了三天」，張大星回憶，2014年他開往蒙大拿的路上，感覺像是去朝聖一位戰神。三天三夜，終於見到銀髮蒼蒼的柴契爾先生。面對遠道而來的華人導演，柴契爾先生反覆說一句話：「沒有你們中國人，我和我的戰友今天都不會在這個世界上。」那次訪問沒多久，柴契爾先生就過世了，享年93歲。

張大星說，尋找和訪問柴契爾先生過程，在十年後的今天依然歷歷在目。他在前往蒙大拿之前，撥通了老先生家的電話。接電話的正是柴契爾先生本人，語氣非常和藹可親，沒有戰鬥英雄的高傲，完全是鄰家老爺子的樣子。

柴契爾先生退役之後在聯邦郵政 局工作，退休 後一直住在蒙大拿的一個小城鎮。張大星回憶，那時車上沒有導航，他達到小鎮時，先問了一名花店女孩認不認識戰鬥英雄柴契爾先生，回答「不認識」，女孩開玩笑說，她只認識一位叫「柴契爾夫人的首相」；張大星又問了小鎮的一名郵差，也是不知道；最後費了好一番功夫，才在一棟小小的房子裡找到已經92歲高齡的柴契爾先生和他的太太。

柴契爾先生說，他並不認為自己做了什麼驚天動地的事情，也不是大家所說的「英雄」。「我只是做我覺得應該做的事情」，老先生說，他退休之後每年收入2萬5000元，足夠在小鎮上生活，天冷的時候，在壁爐邊上烤火，天晴的時候到自家後院散步。他在自己的後院種花，每天自得其樂，感覺很幸福、很滿足。