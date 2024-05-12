我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

憶往／杜立德空襲82年 美中子女續友誼

記者楊青
杜立特上將轟炸東京行動的同機副官Dick Cole上校的女兒Cindy Cole Chal（中），從德州來到洛杉磯與華人友人相聚。右至左：張大星、Allen、劉先生、李若。（記者楊青╱攝影）
杜立特上將轟炸東京行動的同機副官Dick Cole上校的女兒Cindy Cole Chal（中），從德州來到洛杉磯與華人友人相聚。右至左：張大星、Allen、劉先生、李若。（記者楊青╱攝影）

2024年4月18日，距1942年美軍「轟炸東京(史稱「杜立德空襲，Doolittle Raid」)」整整82周年。在這個具有特別意義的日子到來期間，杜立德(James Doolittle)當年的同機飛行副官、參與轟炸行動80人中最後一位離開人世的飛官Dick Cole上校的女兒Cindy Cole Chal，特別從德州來到洛杉磯，與她相聚的包括當年轟炸行動後救助美軍的中國民眾的後代、好萊塢華人編劇和主流媒體資深華人，當年的空襲行動，再次更加清晰地呈現在大家面前。

2019年，杜立德飛行副官Dick Cole上校(左)103歲時接受好萊塢電影編...
2019年，杜立德飛行副官Dick Cole上校(左)103歲時接受好萊塢電影編劇張大星(右)的採訪。（張大星提供）

80美國飛官 人生畫句點

當年參與轟炸行動的80位美國飛行將士，已全部畫上人生句號，但美軍飛官與中國救助民眾後代的友誼，歷經半個世紀承上啟下，愈久彌堅。

杜立德行動中的飛行副官Dick Cole上校的女兒Cindy Cole Chal，在這個特別日子前夕從德州來到洛杉磯，相聚的包括當年轟炸行動後救助美軍的中國大學生的後代、好萊塢華人編劇和主流媒體資深華人。

1942年Cole作為杜立德的飛行副官，與杜立德同機第一個從「大黃蜂」航母上起飛，打破航母短距離無法起飛大型轟炸機的禁忌，兩人駕駛的飛機也是第一個進入日本領空，身先士卒。Cole上校2019年4月過世，享年103歲。Cindy表示，父親是整個杜立德轟炸東京行動80人中最後一位離世的飛官，為轟炸東京行動畫上句號，但是所有飛官的後代、她與當年對墜機美軍救死扶傷的中國軍民後代的友誼長存。

Cindy十年前因籌畫撰寫以「轟炸東京」為背景、中美軍民聯合抗戰電影劇本，而通過「杜立德突襲者之子(Children of the Doolittle Raiders)」組織輾轉認識Cole上校，同時與Cole上校的女兒、「杜立德突襲者之子」組織發言人Cindy結下友誼。Cindy表示，80位飛官，16架轟炸機，為振奮美國二戰士氣、打破日本不可戰勝神話的唯一目標，是父輩們留給他們的珍貴遺產。

好萊塢電影編劇張大星說，他2017年曾專程開車從喬治亞州到華府，準備訪問當年應邀參加華府獨立日演講的Cole上校，遺憾的是老人家當時腿部受傷沒能前往，錯過了見面機會。

就在他感慨老飛官們風燭殘年，隨時都可能凋零的時候，2019年1月底他終於有幸前往德州奧斯汀，見到了103歲的Cole上校。老家人的精神和身體看上去非常好，還親筆在他帶去的《東京上空30秒》上簽名，但是沒想到僅僅兩個月後，老人就去世了。

行動倖存者 感謝中國人

非常珍貴的是，Cole上校在最後一次受訪時留下了話。他面對著張大星的鏡頭說，作為杜立德轟炸行動最後的倖存者，他代表美軍、甚至同盟國的全體戰友們，向中國人表示感謝。

這些年，張大星還曾前往西雅圖採訪了一位經歷二戰的中國僑民。這位當時在湖北宜昌上學的華僑說，日軍打到宜昌後，長江航運中斷，國民政府和民眾都陷入極大的物資匱乏，當地報紙只能改用粗糙的馬糞紙。突然有一天傳來了大好消息，說美國的飛機把東京打了，全城沸騰歡呼，當天全城都是不用錢的馬糞紙印刷的號外。後來大家才知道，那就是杜立德轟炸東京行動。

家住洛杉磯的劉先生表示，杜立德的飛行縱隊在轟炸行動後因燃油不夠被迫墜機，飛官跳傘四散，其中一隊人馬住進附近的小旅館，需要懂得英語的人幫忙翻譯，以轉移到安全地方。同在旅館下榻的劉家父親正好被美國飛官認為「看上去是文化人，可能懂英語」。美軍最後果然得到劉父的幫助，轉往安全地區。多年後劉父來美留學，與飛官們重聚，成為「杜立德突襲者之子」組織首位外籍會員。

杜立德轟炸東京行動一年之後、1943年4月19日的華沙暴動，1萬3000名猶太人喪生在德軍的槍砲之下。張大星表示，從1944年至今，以華沙暴動作為背景和內容的電影電視和文學作品多達500多部，而杜立德轟炸東京行動相關的影視和文學作品屈指可數，令人遺憾。

杜立德飛行副官Dick Cole上校。（Children of the Dool...
杜立德飛行副官Dick Cole上校。（Children of the Doolittle Raiders）

華人 德州 洛杉磯

上一則

憶往／當年戰鬥英雄 小鎮享晚年

下一則

新聞眼╱「我」書節錄 愛情篇／兩個人的桌子

延伸閱讀

報復哈瑪斯攻擊關卡釀3死 以色列空襲拉法至少13死

報復哈瑪斯攻擊關卡釀3死 以色列空襲拉法至少13死
憂淪伊朗打擊目標…阿聯設限軍事行動 美將部分軍機轉往卡達

憂淪伊朗打擊目標…阿聯設限軍事行動 美將部分軍機轉往卡達
新任美軍印太司令「Top Gun」出身 嗆中國擴張「非法、挑釁」

新任美軍印太司令「Top Gun」出身 嗆中國擴張「非法、挑釁」
美軍還沒撤出尼日 五角大廈官員指俄軍已進駐

美軍還沒撤出尼日 五角大廈官員指俄軍已進駐

熱門新聞

地產從業者們私底下把NAR戯稱為「操縱」房產市場的「看不見的手」，如果不聼這隻「大手」的操控，在交易市場內執業會非常困難。(路透)

地產投資／房仲6%佣金取消之後…

2024-05-05 15:20
安柏·凡茲·巴克斯於2011年成立公司RewardStyle，她有一個小小的目標：賺夠錢後搬出父親的房子。(RewardStyle網站首頁截圖)

理財百科／想搬離父親家 她打造出20億元公司

2024-05-05 13:16
成人每天紅肉攝取應限量，圖為牛排。 (本報資料照片)

養生／用奶油煎牛排 危害健康大

2024-05-05 02:07
助聽器晚上放回充電盒。App打開，可以看到充電是否飽滿。（圖／作者提供）

生活／戴上助聽器 不能再裝聾作啞

2024-05-05 02:17
周悅是一名從業多年的專業道具師、場景布置師。(周悅提供)

人物／華女道具師闖好萊塢挖寶 常遇國際巨星

2024-05-05 12:53
非洲第一高峰吉力馬札羅山腳下的牛羚。(作者提供)

封面故事／東非獵遊 追非洲五霸

2024-05-05 02:30

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他