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周日動動腦／獲得161項艾美獎提名的電視連續劇是哪齣？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.歷來獲得最多艾美獎提名，總數高達161項的電視連續劇是哪齣？

2.孟加拉（Bangladesh)在獨立之前叫做什麼？

3.《水滸傳》梁山泊的第一和第二任寨主分別是誰?

4.哪一個城市既位於歐洲，也位於亞洲？

5.哪一個語言所使用的字母系統被廣泛應用在數學、物理、生物、天文等多個學科中？

6.牧神潘(Pan)是奧林帕斯山上的諸神之一，與十二星座中的哪一個有關？

7.國際足總世界盃的獎盃被華人叫做「大力神盃」，其造型是兩個大力士雙手高舉著什麼？

8.早年「水洗牛仔褲」的製作是利用什麼來打磨？後因大量開採破壞環境，才改用纖維素酶。

9.唐代哪位詩人寫下這首《詠杜鵑》：嘩嘩夏煌煌，花中無此芳。豔秋宜小院，條短稱低廊 ⋯。

10.莫斯科因有運河連通五大海域而獲「五海之港」的美譽，這五大海域分別為波羅的海、裏海，還有哪三

個？

答案：1.權力遊戲 2.東巴基斯坦 3.王倫、晁蓋 4.伊斯坦堡 5.希臘 6.摩羯座 7.地球 8.浮石 9.白居易 10.白海、黑海、亞速海

艾美獎 字母 華人

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