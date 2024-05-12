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養生／大腦+情緒飢餓 導致肥胖

許政榆
當進熱量攝取大於能量消耗，體重就會上升。（圖／123RF）
當進熱量攝取大於能量消耗，體重就會上升。（圖／123RF）

肥胖是許多疾病危險因子，根據最新研究發現，五成肥胖的人是因為「飢餓大腦」、「情緒飢餓」所致，因此難以單靠意志力達成減重成效。

認識肥胖型態 有利減重

面對肥胖問題節節上升，台灣內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼表示，肥胖是進食與代謝的拉鋸戰，當熱量攝取大於能量消耗，體重就會上升。建議肥胖者首要認知自己的肥胖型態，進而可透過醫療、飲食、運動等方式改善，才能遠離慢性病危機。

針對「進食行為」與「能量消耗」，最新研究將肥胖分為四種型態：

1.飢餓大腦：

必須吃下總熱量比別人多62%的食物，才能獲得飽足感，經常克制不了「嘴饞」。

2.情緒飢餓：

焦慮感特別高，是其他族群的2.8倍，情緒進食是肥胖的主因。

3.飢餓腸道：

胃排空的速度比別人快31%，容易多量多餐。

4.代謝異常：

基礎代謝率比別人低12%，造成熱量囤積。

2種食欲怪獸 誘你狂吃

此項研究顯示，飢餓大腦肥胖者約占三成、情緒飢餓肥胖者約占兩成，兩者重疊超過五成，是目前主流的混合型態之一。

蔡明劼指出，合併此兩種型態者，就像腦中住了食欲怪獸，總是控制不了進食渴望。飢餓大腦類型的人，容易受到外在刺激，例如吃到飽要吃得比別人多，才會覺得飽；情緒飢餓類型的人，經常依賴吃東西來獲得滿足、愉悅，釋放負面情緒。若合併這兩型態的肥胖者，很難靠意志力、克服食欲進行減重。

30多歲上班族李小姐，在辦公室長期久坐，常跟著團購蛋糕、飲料等下午茶，晚上回家後邊追劇邊吃洋芋片，160公分的她胖到70公斤，衣服穿不下，原先透過節食減重，沒想到一周就破功，甚至引發報復性進食，後續求助減重門診，在醫療團隊協助下，經過5個月時間，搭配藥物、運動及日常行為改變，成功瘦下15公斤。

血糖高者 需訂更高目標

「減肥的路很孤獨，」台灣肥胖醫學會理事長林文元說，有人透過飲食、運動減掉3%至5%體重，但屬於少數，多數想要減重者都失敗，因為容易被美食等外在因素誘惑，即使知道要運動、控制飲食，但遵從性仍然不高。根據美國研究，減重至少要減去10%體重，才有助於維護心血管健康，尤其有高血糖等問題者，需要訂更高的減重目標。

林文元說，服減重藥物，須經醫師門診評估，BMI≧27肥胖者才可使用，整體療程約12周，前2至4周會有初步效果，但可能有副作用、甚至效果有限，須按照病人實際情況定期追蹤了解。

台灣嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜表示，減重除了醫療協助，最重要是「改變行為」，可透過生活型態、飲食、居家運動調整改善，讓飽受焦慮、壓力的民眾，不必再靠吃來紓壓。建議飲食以低碳為主，選擇食用低脂海鮮、豆腐，澱粉選擇地瓜、南瓜、全穀類等，透過「211餐盤」掌握分量，把餐盤分成4等份：2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉質；運動應每周150分鐘，包括居家肌力訓練、高強度間歇式有氧運動，輕鬆在家就能完成。

減重

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