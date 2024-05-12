養生／香蕉助排便？吃對才有效

香蕉蘋果助你一便之力。（圖／123RF）

排便問題是許多人的一大困擾，生活型態、壓力、飲食習慣不佳，都是造成便祕 的原因。醫師表示，便祕原因百百種，養成固定良好排便習慣、適時按摩腹部促進腸道蠕動、正確飲食等，都有助於改善便祕，每天都要注意排便習慣和糞便狀況，若有任何異常應尋求專業醫療協助。

Q：吃香蕉可以助排便，為什麼我吃了沒有效果？

台灣屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師林群峰表示，食用不同熟成狀態的香蕉，對排便有截然不同的效果，例如，較生的青香蕉富含「鞣酸」，吃下肚後會與胃裡的蛋白質結合，形成較不易消化的「鞣酸蛋白」，有助於拉不停的急性腸胃炎患者產生止瀉的功用。再者，青香蕉含鉀離子，能補充病人因腹瀉而流失的人體重要元素。

而當香蕉愈趨成熟，內含的鞣酸就會消失，產生山梨醇、膳食纖維等促進腸道蠕動的成分，還有能活化益生菌的果寡糖，幫助消化道健康順暢，民眾可以視自身需求，食用不同熟成階段的香蕉。

Q：為什麼蘋果同時被稱為「能止瀉」、「助排便」的食物？

林群峰指出，蘋果吃法也有學問，單吃果肉可補充水溶性膳食纖維，在人體內形成類似膠質的物質，有助於糞便成型、幫助止瀉；若有便祕困擾的民眾，則可以連皮一起吃，因果皮富含非水溶性膳食纖維，和吃蔬菜是一樣的道理，無法消化的纖維與食物殘渣結合，能擴大糞便體積，藉此刺激腸道、幫助排便，「不同吃法，不同功效。」

他進一步補充，蘋果內的「果膠」有助於改善「腸漏」現象，當生病身體不適時，果膠能填補腸道內的小孔隙，避免細菌、病毒「漏」出來，跑進血液或是其他地方擴大發炎反應。

甚至有研究指出，果膠能降低人體吸收造成癌症 的「galectin蛋白質」，「雖然還是一些假說，不過可以看得出來，果膠對人體是有好處的。」