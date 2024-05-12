我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

養生／香蕉助排便？吃對才有效

張已廉
香蕉蘋果助你一便之力。（圖／123RF）
香蕉蘋果助你一便之力。（圖／123RF）

排便問題是許多人的一大困擾，生活型態、壓力、飲食習慣不佳，都是造成便祕的原因。醫師表示，便祕原因百百種，養成固定良好排便習慣、適時按摩腹部促進腸道蠕動、正確飲食等，都有助於改善便祕，每天都要注意排便習慣和糞便狀況，若有任何異常應尋求專業醫療協助。

Q：吃香蕉可以助排便，為什麼我吃了沒有效果？

台灣屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師林群峰表示，食用不同熟成狀態的香蕉，對排便有截然不同的效果，例如，較生的青香蕉富含「鞣酸」，吃下肚後會與胃裡的蛋白質結合，形成較不易消化的「鞣酸蛋白」，有助於拉不停的急性腸胃炎患者產生止瀉的功用。再者，青香蕉含鉀離子，能補充病人因腹瀉而流失的人體重要元素。

而當香蕉愈趨成熟，內含的鞣酸就會消失，產生山梨醇、膳食纖維等促進腸道蠕動的成分，還有能活化益生菌的果寡糖，幫助消化道健康順暢，民眾可以視自身需求，食用不同熟成階段的香蕉。

Q：為什麼蘋果同時被稱為「能止瀉」、「助排便」的食物？

林群峰指出，蘋果吃法也有學問，單吃果肉可補充水溶性膳食纖維，在人體內形成類似膠質的物質，有助於糞便成型、幫助止瀉；若有便祕困擾的民眾，則可以連皮一起吃，因果皮富含非水溶性膳食纖維，和吃蔬菜是一樣的道理，無法消化的纖維與食物殘渣結合，能擴大糞便體積，藉此刺激腸道、幫助排便，「不同吃法，不同功效。」

他進一步補充，蘋果內的「果膠」有助於改善「腸漏」現象，當生病身體不適時，果膠能填補腸道內的小孔隙，避免細菌、病毒「漏」出來，跑進血液或是其他地方擴大發炎反應。

甚至有研究指出，果膠能降低人體吸收造成癌症的「galectin蛋白質」，「雖然還是一些假說，不過可以看得出來，果膠對人體是有好處的。」

便祕 癌症

上一則

養生／大腦+情緒飢餓 導致肥胖

下一則

養生／3習慣不改 便祕來糾纏

延伸閱讀

吃錯害腸道菌失衡 醫解析「4常見腸胃疾病」如何緩解

吃錯害腸道菌失衡 醫解析「4常見腸胃疾病」如何緩解
AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌

AI內視鏡揪出可疑息肉 發現大腸癌
男便祕肚疼 糞性結腸炎休克險亡

男便祕肚疼 糞性結腸炎休克險亡
【食力】青香蕉可做麵粉？ 減少剩食、含抗性澱粉還能增加飽腹感

【食力】青香蕉可做麵粉？ 減少剩食、含抗性澱粉還能增加飽腹感

熱門新聞

地產從業者們私底下把NAR戯稱為「操縱」房產市場的「看不見的手」，如果不聼這隻「大手」的操控，在交易市場內執業會非常困難。(路透)

地產投資／房仲6%佣金取消之後…

2024-05-05 15:20
安柏·凡茲·巴克斯於2011年成立公司RewardStyle，她有一個小小的目標：賺夠錢後搬出父親的房子。(RewardStyle網站首頁截圖)

理財百科／想搬離父親家 她打造出20億元公司

2024-05-05 13:16
成人每天紅肉攝取應限量，圖為牛排。 (本報資料照片)

養生／用奶油煎牛排 危害健康大

2024-05-05 02:07
助聽器晚上放回充電盒。App打開，可以看到充電是否飽滿。（圖／作者提供）

生活／戴上助聽器 不能再裝聾作啞

2024-05-05 02:17
周悅是一名從業多年的專業道具師、場景布置師。(周悅提供)

人物／華女道具師闖好萊塢挖寶 常遇國際巨星

2024-05-05 12:53
非洲第一高峰吉力馬札羅山腳下的牛羚。(作者提供)

封面故事／東非獵遊 追非洲五霸

2024-05-05 02:30

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他