醫藥／如廁太用力 糖友眼血管破裂

32--糖尿病人應定期檢查眼睛，預防視力喪失；示意圖。(本報資料照片)

一名罹患糖尿病的患者，因未做好血糖控制而造成視網膜病變，原本沒有不舒服症狀，近期卻出現腹脹、便祕 ，在猛用力後，視力被血塊遮住，模糊看不清楚。

血糖過高 視網膜產生病變

台灣長庚醫院北院區視網膜科主治醫師康祐銓說，糖尿病引起的併發症 ，跟全身血管、神經、組織、器官都有關係，最常見併發症是視網膜病變。

糖尿病初期症狀並不明顯，約三分之一患者不知道自己的血糖過高，有些人是因視力變差、看東西有黑點，眼底檢查異常才發現罹病。

糖尿病對健康的影響甚鉅，康祐銓指出，血糖不穩會加速血管發炎、受損；隨著病情嚴重，眼睛長出不正常的新血管，且血管壁十分脆弱，咳嗽、揉眼睛、腹部過度用力，都可能造成破裂。

神經末梢病變 腸胃道損傷

糖尿病患者發生胃腸道不適比率很高，因為神經末梢病變影響胃腸道功能，常見蠕動變差、排便不順暢。因此糖尿病人連「大便」也要小心，用力過度會讓小血管爆掉，導致玻璃體出血。

康祐銓分享，有位患者平日作息混亂，看東西中間好像有一點扭曲歪斜，以為是熬夜睡不飽讓視力變模糊，經常大魚大肉少吃蔬果，也有便祕問題，在一次排便比較用力的過程當中，一隻眼睛突然完全看不見，結果是糖尿病視網膜病變的不正常血管增生所致。

糖尿病 失智12大危險因子

康祐銓提醒，糖尿病患者如果有便祕問題，要多吃高纖蔬果補充膳食纖維，排便時切記拿捏力道，避免小血管擴張、破裂，傷害視力。在世界衛生組織公布的「失智12大危險因子」中，糖尿病是其一，高血糖會損傷大腦功能與認知衰退，若患者血糖控制不佳，罹患失智症的機率高出一般長輩1.5至2.5倍。

糖尿病與失智症關聯密切，主要是大小血管的病變，易引發血管性失智症，包括腦中風 、腦部血液循環不良，腦細胞壞死而使智力減退。

罹患糖尿病一定會產生併發症嗎？主要關鍵是患病時間與控制程度，只要罹病時間長，身體就像一直泡在高濃度糖水中，後續併發症的風險相對增加。

已經知道自己是高危險群或確診者，建議至少每年做一次視網膜檢查，按照疾病程度不同，每三個月至半年檢查一次，避免錯失黃金治療期。有腦中風、腦外傷也要小心併發血管性失智症，積極控制三高、定期健檢追蹤糖尿病病況。